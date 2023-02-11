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  4. Забарный не сыграет против Ньюкасла из-за травмы
Англия
11 февраля 2023, 10:55 |
964
0

Забарный не сыграет против Ньюкасла из-за травмы

Украинский защитник пока не готов играть

11 февраля 2023, 10:55 |
964
0
Забарный не сыграет против Ньюкасла из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

20-летний центральный защитник «Борнмута» и национальной сборной Украины Илья Забарный продолжает восстанавливаться после травмы, из-за чего не сыграет против «Ньюкасла» в 23-м туре АПЛ. Об этом сообщил главный тренер английского клуба Гари О'Нил.

«Его восстановление будет продолжаться немного дольше. Как долго – точно не знаю. Он выглядит очень крепким парнем. Хочет побыстрее сыграть.

У него небольшая проблема со ступней или лодыжкой. Нам нужно делать то, что будет правильным для него. Не знаю, сколько он пропустит, но против «Ньюкасла» не сыграет», - сказал О'Нил.

Матч «Борнмут» – «Ньюкасл» состоится в субботу, 11 февраля. Начало в 19:30 по Киеву.

Напомним, Забарный перешел в «Борнмут» из «Динамо» Киев в последний день январского трансферного окна. Украинец еще не дебютировал за английский клуб.

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Илья Забарный Ньюкасл Борнмут травма Гари О'Нил
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