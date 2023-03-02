Месси не рассматривает предложения из MLS и Саудовской Аравии

35-летний нападающий ПСЖ Лионель Месси намерен продолжить карьеру в Европе.

Аргентинский футболист больше не рассматривает предложения из MLS и Саудовской Аравии.

В этом сезоне Месси забил 17 мячей и отдал 16 результативных передач в 28 матчах за парижан во всех турнирах.

Действующий контракт между сторонами рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что Месси летом сыграет за «Ньюэллс Олд Бойз».