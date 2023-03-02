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Франция
02 марта 2023, 13:42 | Обновлено 02 марта 2023, 13:53
82
0

Месси не рассматривает предложения из MLS и Саудовской Аравии

Аргентинский форвард намерен продолжить карьеру в Европе

02 марта 2023, 13:42 | Обновлено 02 марта 2023, 13:53
82
0
Месси не рассматривает предложения из MLS и Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

35-летний нападающий ПСЖ Лионель Месси намерен продолжить карьеру в Европе.

Аргентинский футболист больше не рассматривает предложения из MLS и Саудовской Аравии.

В этом сезоне Месси забил 17 мячей и отдал 16 результативных передач в 28 матчах за парижан во всех турнирах.

Действующий контракт между сторонами рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что Месси летом сыграет за «Ньюэллс Олд Бойз».

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Лионель Месси ПСЖ
Источник Sport.es
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