Франция02 марта 2023, 13:42 | Обновлено 02 марта 2023, 13:53
82
0
Месси не рассматривает предложения из MLS и Саудовской Аравии
Аргентинский форвард намерен продолжить карьеру в Европе
02 марта 2023, 13:42 | Обновлено 02 марта 2023, 13:53
82
0
35-летний нападающий ПСЖ Лионель Месси намерен продолжить карьеру в Европе.
Аргентинский футболист больше не рассматривает предложения из MLS и Саудовской Аравии.
В этом сезоне Месси забил 17 мячей и отдал 16 результативных передач в 28 матчах за парижан во всех турнирах.
Действующий контракт между сторонами рассчитан до лета 2023 года.
Ранее сообщалось, что Месси летом сыграет за «Ньюэллс Олд Бойз».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 марта 2023, 01:04 1
Миколенко получил низкую оценку
Футбол | 02 марта 2023, 12:39 3
Руководство «пенсионеров» ищет замену Грэму Поттеру
Футбол | 02.03.2023, 11:25
Футбол | 01.03.2023, 18:48
Футбол | 01.03.2023, 21:24
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.02.2023, 16:16 30
01.03.2023, 23:43 7
28.02.2023, 10:00 1
28.02.2023, 15:53 13
01.03.2023, 07:23 20
01.03.2023, 14:56 1
28.02.2023, 09:00 8
01.03.2023, 12:45