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  4. Месси летом сыграет за Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина
25 февраля 2023, 14:39 |
298
0

Месси летом сыграет за Ньюэллс Олд Бойз

Это случится в прощальном матче Макси Родригеса

25 февраля 2023, 14:39 |
298
0
Месси летом сыграет за Ньюэллс Олд Бойз
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Ближайшим летом известный аргентинский вингер Макси Родригес проведет свой прощальный матч в карьере. В нем примет участие его родной клуб – аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз».

По информации СМИ, в составе «Ньюэллс Олд Бойз» также сыграет Лионель Месси. Для него этот клуб также можно считать родным: Месси занимался в молодежной академии «Ньюэллс Олд Бойз» до того, как в 2000 году в 12-летнем возрасте перебрался в «Барселону».

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает в конце нынешнего сезона, и не исключено, что участие в товарищеском матче может стать прологом к полноценному контракту Лионеля с «Ньюэллс Олд Бойз».

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Макси Родригес Лионель Месси Ньюэллс Олд Бойз товарищеские матчи
Источник Infobae
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