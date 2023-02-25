Месси летом сыграет за Ньюэллс Олд Бойз

Ближайшим летом известный аргентинский вингер Макси Родригес проведет свой прощальный матч в карьере. В нем примет участие его родной клуб – аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз».

По информации СМИ, в составе «Ньюэллс Олд Бойз» также сыграет Лионель Месси. Для него этот клуб также можно считать родным: Месси занимался в молодежной академии «Ньюэллс Олд Бойз» до того, как в 2000 году в 12-летнем возрасте перебрался в «Барселону».

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Контракт Месси с «ПСЖ» истекает в конце нынешнего сезона, и не исключено, что участие в товарищеском матче может стать прологом к полноценному контракту Лионеля с «Ньюэллс Олд Бойз».