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  4. Эрик ТЕН ХАГ: «Мы показали, что у нас есть характер»
Англия
02 марта 2023, 13:25 | Обновлено 02 марта 2023, 13:30
128
0

Эрик ТЕН ХАГ: «Мы показали, что у нас есть характер»

Наставник «Манчестер Юнайтед» – о победе над «Вест Хэмом»

02 марта 2023, 13:25 | Обновлено 02 марта 2023, 13:30
128
0
Эрик ТЕН ХАГ: «Мы показали, что у нас есть характер»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (3:1) в 1/8 финала Кубка Англии.

«Сильное выступление. Очень важно то, что команда продемонстрировала свой менталитет. Мы показали, что у нас есть характер, чтобы справляться с трудными ситуациями. Дело не в 11 игроках, а во всех – скамейка тоже может оказать влияние.

Футболисты верят в победу в каждой игре, и это им удалось в очередной раз. Я доволен этим процессом. Эта команда не показывает паники и может изменить динамику игры», - сказал Тен Хаг.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вест Хэм Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
Источник BBC
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