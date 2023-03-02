Эрик ТЕН ХАГ: «Мы показали, что у нас есть характер»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (3:1) в 1/8 финала Кубка Англии.

«Сильное выступление. Очень важно то, что команда продемонстрировала свой менталитет. Мы показали, что у нас есть характер, чтобы справляться с трудными ситуациями. Дело не в 11 игроках, а во всех – скамейка тоже может оказать влияние.

Футболисты верят в победу в каждой игре, и это им удалось в очередной раз. Я доволен этим процессом. Эта команда не показывает паники и может изменить динамику игры», - сказал Тен Хаг.