Шон ДАЙЧ: «Арсенал не мог сломить нас 40 минут»

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч прокомментировал поражение от лондонского «Арсенала» (0:4) в перенесенном матче седьмого тура английской Премьер-лиги.

«Сорок минут, затем гол из ничего. Я не могу принять решение засчитать второй гол в наши ворота, после которого игра уже ускользнула от нас. Конечно, когда ты ведешь 2:0, у тебя больше свободы действий.

Они играли хорошо, но не могли сломить нас в течение 40 минут. Нам от этого приятно. Во втором тайме они показали, какая они команда.

Мы не наивны. Когда я пришел в команду, я знал, что тут не все так радужно. Работы много, я это знаю», - сказал Дайч.