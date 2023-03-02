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  4. Шон ДАЙЧ: «Арсенал не мог сломить нас 40 минут»
Англия
02 марта 2023, 13:07 | Обновлено 02 марта 2023, 13:18
365
1

Шон ДАЙЧ: «Арсенал не мог сломить нас 40 минут»

Наставник «Эвертона» – о поражении от «канониров»

02 марта 2023, 13:07 | Обновлено 02 марта 2023, 13:18
365
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Шон ДАЙЧ: «Арсенал не мог сломить нас 40 минут»
Getty Images/Global Images Ukraine. Шон Дайч

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч прокомментировал поражение от лондонского «Арсенала» (0:4) в перенесенном матче седьмого тура английской Премьер-лиги.

«Сорок минут, затем гол из ничего. Я не могу принять решение засчитать второй гол в наши ворота, после которого игра уже ускользнула от нас. Конечно, когда ты ведешь 2:0, у тебя больше свободы действий.

Они играли хорошо, но не могли сломить нас в течение 40 минут. Нам от этого приятно. Во втором тайме они показали, какая они команда.

Мы не наивны. Когда я пришел в команду, я знал, что тут не все так радужно. Работы много, я это знаю», - сказал Дайч.

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Шон Дайч Эвертон Арсенал Лондон Арсенал - Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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І шо? Трималися 40 хв і програли 4:0. Цифри ті самі.
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