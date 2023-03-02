Гарри МАГУАЙР: «В первом тайме мы сами себе создали проблемы»

29-летний защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (3:1) в 1/8 финала Кубка Англии.

«В первом тайме мы сами себе создали проблемы. Пропустили легкий гол, но мы не потеряли веру в себя, хорошо среагировали.

Все лучшие команды всегда верят в себя, не хочу сказать, что мы прямо лучшая, впереди много работы, но у нас такая философия», - сказал Магуайр.