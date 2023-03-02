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  4. Гарри МАГУАЙР: «В первом тайме мы сами себе создали проблемы»
Англия
02 марта 2023, 12:19 | Обновлено 02 марта 2023, 12:30
193
0

Гарри МАГУАЙР: «В первом тайме мы сами себе создали проблемы»

Защитник «Манчестер Юнайтед» – о победе над «Вест Хэмом»

02 марта 2023, 12:19 | Обновлено 02 марта 2023, 12:30
193
0
Гарри МАГУАЙР: «В первом тайме мы сами себе создали проблемы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Магуайр

29-летний защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (3:1) в 1/8 финала Кубка Англии.

«В первом тайме мы сами себе создали проблемы. Пропустили легкий гол, но мы не потеряли веру в себя, хорошо среагировали.

Все лучшие команды всегда верят в себя, не хочу сказать, что мы прямо лучшая, впереди много работы, но у нас такая философия», - сказал Магуайр.

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Гарри Магуайр Манчестер Юнайтед Вест Хэм Манчестер Юнайтед - Вест Хэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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