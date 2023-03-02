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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер Колоса покинул Костышина в Казахстане и уехал в Грузию
Украина. Премьер лига
02 марта 2023, 11:46 | Обновлено 02 марта 2023, 11:47
712
0

ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер Колоса покинул Костышина в Казахстане и уехал в Грузию

Евгений Кучеренко продолжит карьеру в ФК «Дила»

02 марта 2023, 11:46 | Обновлено 02 марта 2023, 11:47
712
0
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер Колоса покинул Костышина в Казахстане и уехал в Грузию
Instagram. Евгений Кучеренко

23-летний украинский голкипер Евгений Кучеренко покинул «Колос».

Пресс-служба клуба из Ковалевки объявила о полноценном трансфере игрока в грузинскую команду «Дила».

Прошлый сезон Евгений провел в аренде в казахстанском «Аксу» под руководством украинского наставника Руслана Костышина.

Кучеренко выступал за «Колос» с февраля 2020 года. За клуб из Ковалевки он провел всего один матч.

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Руслан Костышин Колос Ковалевка Дила Аксу трансферы трансферы УПЛ Евгений Кучеренко
Источник ФК Колос Ковалевка
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