ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер Колоса покинул Костышина в Казахстане и уехал в Грузию

23-летний украинский голкипер Евгений Кучеренко покинул «Колос».

Пресс-служба клуба из Ковалевки объявила о полноценном трансфере игрока в грузинскую команду «Дила».

Прошлый сезон Евгений провел в аренде в казахстанском «Аксу» под руководством украинского наставника Руслана Костышина.

Кучеренко выступал за «Колос» с февраля 2020 года. За клуб из Ковалевки он провел всего один матч.