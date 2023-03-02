ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала защитника Динамо Киев

Луганская «Заря» сообщила о переходе бывшего защитника киевского «Динамо» Никиты Бурды.

В свою очередь киевский клуб проинформировал о том, что переход 27-летнего игрока – это аренда, которая рассчитана до завершения нынешнего сезона.

Никита Бурда уже заявлен за «Зарю» для участия в УПЛ. Он будет играть под 26-м номером.

«Заря» в таблице чемпионата Украины занимает 4-е место с 28-ю очками.

Ранее стало известно, что луганский клуб подписал 23-летнего нападающего из Панамы Эдуардо Герреро.