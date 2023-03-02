ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала защитника Динамо Киев
В ряды луганчан влился Никита Бурда
Луганская «Заря» сообщила о переходе бывшего защитника киевского «Динамо» Никиты Бурды.
В свою очередь киевский клуб проинформировал о том, что переход 27-летнего игрока – это аренда, которая рассчитана до завершения нынешнего сезона.
Никита Бурда уже заявлен за «Зарю» для участия в УПЛ. Он будет играть под 26-м номером.
«Заря» в таблице чемпионата Украины занимает 4-е место с 28-ю очками.
Ранее стало известно, что луганский клуб подписал 23-летнего нападающего из Панамы Эдуардо Герреро.
Вітаємо в команді Микиту Бурду!— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) March 1, 2023
Луганська «Зоря» продовжує роботу з підсилення команди. Черговим гравцем, котрий продовжить свої виступи у складі «чорно-білих» став захисник Микита Бурда. https://t.co/Z0yuS6rXaT pic.twitter.com/7XHK2d1dn7
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