ОФИЦИАЛЬНО. Заря оформила переход панамского форварда

Клуб УПЛ «Заря» на официальном сайте объявил о переходе в команду нападающего Эдуардо Герреро. О сроках контракта информации нет, но ранее сообщалось, что это будет аренда до конца сезона.

23-летний представитель Панамы последние сезоны выступал в Израиле.

Контракт Герреро принадлежит »Маккаби» Тель-Авив, однако игрок на правах аренды успел поиграть за «Хапоэль», «Бейтар» Иерусалим и «Бейтар» Тель-Авив.

«Заря» за последние дни успела подписать Павла Полегенько, Кирилла Дришлюка и Дениса Почапского.