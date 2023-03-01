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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Заря оформила переход панамского форварда
Украина. Премьер лига
01 марта 2023, 18:29 |
1097
0

ОФИЦИАЛЬНО. Заря оформила переход панамского форварда

Эдуардо Герреро подписал контракт с украинским клубом

01 марта 2023, 18:29 |
1097
0
ОФИЦИАЛЬНО. Заря оформила переход панамского форварда
ФК Заря. Эдуардо Герреро

Клуб УПЛ «Заря» на официальном сайте объявил о переходе в команду нападающего Эдуардо Герреро. О сроках контракта информации нет, но ранее сообщалось, что это будет аренда до конца сезона.

23-летний представитель Панамы последние сезоны выступал в Израиле.

Контракт Герреро принадлежит »Маккаби» Тель-Авив, однако игрок на правах аренды успел поиграть за «Хапоэль», «Бейтар» Иерусалим и «Бейтар» Тель-Авив.

«Заря» за последние дни успела подписать Павла Полегенько, Кирилла Дришлюка и Дениса Почапского.

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Источник ФК Заря
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