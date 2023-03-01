Украина. Премьер лига01 марта 2023, 18:29 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Заря оформила переход панамского форварда
Эдуардо Герреро подписал контракт с украинским клубом
01 марта 2023, 18:29 |
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Клуб УПЛ «Заря» на официальном сайте объявил о переходе в команду нападающего Эдуардо Герреро. О сроках контракта информации нет, но ранее сообщалось, что это будет аренда до конца сезона.
23-летний представитель Панамы последние сезоны выступал в Израиле.
Контракт Герреро принадлежит »Маккаби» Тель-Авив, однако игрок на правах аренды успел поиграть за «Хапоэль», «Бейтар» Иерусалим и «Бейтар» Тель-Авив.
«Заря» за последние дни успела подписать Павла Полегенько, Кирилла Дришлюка и Дениса Почапского.
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