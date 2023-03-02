Таджикский тренер: «У Тоирова сильные индивидуальные качества»

Таджикский специалист Виталий Левченко, который входил в штаб национальной команды своей страны и возглавлял молодежную сборную, рассказал об игровых качествах новичка донецкого «Шахтера» Хусрава Тоирова.

«Сильная сторона у Тоирова – дриблинг, он не боится обыгрывать один в один. То есть, индивидуальные качества у него сильные. Он играл в молодежной сборной, но не знаю, по какой причине он не поехал на финальную часть чемпионата Азии в Ташкенте. Он представляет казахскую команду «Атырау». Молодой, перспективный футболист. Удар у парня поставленный, идет в дриблинг, лезет, обостряет, в хорошем смысле, настырный паренек.

Я не думаю, что это замена Мудрику. У Мудрика очень высокая стартовая скорость, плюс хорошая дистанционная скорость. Вместе с тем, Мудрик физически выглядит мощнее для своего возраста: была видна его индивидуальная работа над собой. Что касается сравнения, я не думаю, что они похожи по стилю игры, у Тоирова есть свои сильные качества, на которых он будет играть.

Дай Бог, чтобы у него получилось в донецком «Шахтере», там не так просто себя проявить. Собраны мастеровитые ребята, плюс есть чемпионы мира 1999 года рождения, плюс опытные футболисты. Самое главное – чтобы у Тоирова не закружилась голова, что это «Шахтер» (Донецк). Тем более, что клуб может создать хорошие условия, которых у него никогда не было. Из-за этого может закружиться голова и он может потеряться. Вот за это я переживаю. А так – индивидуально сильный футболист, но сравнивать его с Мудриком ни в коем случае нельзя».