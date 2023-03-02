Осасуна выиграла у Атлетика первый полуфинальный матч Кубка Испании
Ответный матч пройдет 4 апреля в Бильбао на стадионе «Сан Мамес».
В первом матче 1/2 финала Кубка Испании «Осасуна» переиграла «Атлетик» со счетом 1:0.
Команды встретились на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Единственный гол забил 21-летний форвард Абде Эззалзули на 47-й минуте.
Ответный матч пройдет 4 апреля в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес».
В другой полуфинальной паре зрителей ждет Эль-Классико между «Реалом»» и «Барселоной», первый матч состоится в Мадриде 2 марта.
Кубок Испании. 1/2 финала
Первый матч, 1 марта, Памплона
Осасуна – Атлетик Бильбао – 1:0
Гол: Эззалзули, 47
Видеообзор матча
События матча
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