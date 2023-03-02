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Кубок Испании
Осасуна
01.03.2023 22:00 – FT 1 : 0
Атлетик
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Испания
02 марта 2023, 00:35 | Обновлено 02 марта 2023, 01:20
38
0

Осасуна выиграла у Атлетика первый полуфинальный матч Кубка Испании

Ответный матч пройдет 4 апреля в Бильбао на стадионе «Сан Мамес».

02 марта 2023, 00:35 | Обновлено 02 марта 2023, 01:20
38
0
Осасуна выиграла у Атлетика первый полуфинальный матч Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче 1/2 финала Кубка Испании «Осасуна» переиграла «Атлетик» со счетом 1:0.

Команды встретились на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Единственный гол забил 21-летний форвард Абде Эззалзули на 47-й минуте.

Ответный матч пройдет 4 апреля в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес».

В другой полуфинальной паре зрителей ждет Эль-Классико между «Реалом»» и «Барселоной», первый матч состоится в Мадриде 2 марта.

Кубок Испании. 1/2 финала

Первый матч, 1 марта, Памплона

Осасуна – Атлетик Бильбао – 1:0

Гол: Эззалзули, 47

Видеообзор матча

События матча

47’
ГОЛ ! Мяч забил Абдессамад Эззалзули (Осасуна).
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Кубок Испании по футболу Осасуна Атлетик Бильбао Абде Эззалзули видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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