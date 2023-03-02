Осасуна выиграла у Атлетика первый полуфинальный матч Кубка Испании

В первом матче 1/2 финала Кубка Испании «Осасуна» переиграла «Атлетик» со счетом 1:0.

Команды встретились на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Единственный гол забил 21-летний форвард Абде Эззалзули на 47-й минуте.

Ответный матч пройдет 4 апреля в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес».

В другой полуфинальной паре зрителей ждет Эль-Классико между «Реалом»» и «Барселоной», первый матч состоится в Мадриде 2 марта.

Кубок Испании. 1/2 финала

Первый матч, 1 марта, Памплона

Осасуна – Атлетик Бильбао – 1:0

Гол: Эззалзули, 47

Видеообзор матча