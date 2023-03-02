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  4. Зинченко стал одним из лучших. Оценки Whoscored за матч Арсенал – Эвертон
Англия
02 марта 2023, 01:04 |
529
0

Зинченко стал одним из лучших. Оценки Whoscored за матч Арсенал – Эвертон

Миколенко получил низкую оценку

02 марта 2023, 01:04 |
529
0
Зинченко стал одним из лучших. Оценки Whoscored за матч Арсенал – Эвертон
Getty Images/Global Images Ukraine

В перенесенном матче 7 тура Английской Премьер-лиги «Арсенал» разгромил «Эвертон» со счетом 4:0. В стартовых составах соперников вышли украинцы Александр Зинченко и Виталий Миколенко.

Авторитетный портал Whoscored оценил игру Зинченко высокой оценкой 8,3. Более высокий балл получил только автор дубля Мартинелли (8,5).

В матче против «Эвертона» Зинченко сделал ассист при первом забитом голе, а также принял участие в четвертой результативной атаке своей команды.

Футболисты «Эвертона» получили от Whoscored низкие оценки. Миколенко не стал исключением – 6,1.

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Эвертон Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Виталий Миколенко Арсенал - Эвертон WhoScored
Источник Sport.ua
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