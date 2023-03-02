Зинченко стал одним из лучших. Оценки Whoscored за матч Арсенал – Эвертон

В перенесенном матче 7 тура Английской Премьер-лиги «Арсенал» разгромил «Эвертон» со счетом 4:0. В стартовых составах соперников вышли украинцы Александр Зинченко и Виталий Миколенко.

Авторитетный портал Whoscored оценил игру Зинченко высокой оценкой 8,3. Более высокий балл получил только автор дубля Мартинелли (8,5).

В матче против «Эвертона» Зинченко сделал ассист при первом забитом голе, а также принял участие в четвертой результативной атаке своей команды.

Футболисты «Эвертона» получили от Whoscored низкие оценки. Миколенко не стал исключением – 6,1.