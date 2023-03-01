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Франция
01 марта 2023, 21:30 | Обновлено 01 марта 2023, 21:34
272
0

Малиновский попал в старт Марселя на матч Кубка Франции против Анси

Поединок состоится 1 марта в 22:00 по Киеву

01 марта 2023, 21:30 | Обновлено 01 марта 2023, 21:34
272
0
Малиновский попал в старт Марселя на матч Кубка Франции против Анси
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В среду, 1 марта, в Марселе на поле стадиона «Велодром» состоится матч 1/4 финала Кубка Франции, в котором «Марсель» выяснит отношения с «Анси».

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Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Украинский футболист Руслан Малиновский попал в стартовый состав «Марселя»:

«Марсель»: Лопес, Колашинац, Балерди, Мбемба, Клосс, Каборе, Верету, Гендузи, Малиновский, Пайет, Алексис

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Кубок Франции по футболу Руслан Малиновский стартовые составы Марсель Анси
Источник Sport.ua
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