Малиновский попал в старт Марселя на матч Кубка Франции против Анси

В среду, 1 марта, в Марселе на поле стадиона «Велодром» состоится матч 1/4 финала Кубка Франции, в котором «Марсель» выяснит отношения с «Анси».

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Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Украинский футболист Руслан Малиновский попал в стартовый состав «Марселя»:

«Марсель»: Лопес, Колашинац, Балерди, Мбемба, Клосс, Каборе, Верету, Гендузи, Малиновский, Пайет, Алексис