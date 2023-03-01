Малиновский попал в старт Марселя на матч Кубка Франции против Анси
Поединок состоится 1 марта в 22:00 по Киеву
В среду, 1 марта, в Марселе на поле стадиона «Велодром» состоится матч 1/4 финала Кубка Франции, в котором «Марсель» выяснит отношения с «Анси».
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Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Украинский футболист Руслан Малиновский попал в стартовый состав «Марселя»:
«Марсель»: Лопес, Колашинац, Балерди, Мбемба, Клосс, Каборе, Верету, Гендузи, Малиновский, Пайет, Алексис
👥 Le 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 olympien pour ce quart de finale de @coupedefrance face aux Annéciens à l’@orangevelodrome ! 🔥#OMFCA pic.twitter.com/00804sLbpe— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 1, 2023
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