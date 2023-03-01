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  4. Юрген КЛОПП: «Мы хотим попасть в топ-4 в АПЛ»
Англия
01 марта 2023, 20:02 | Обновлено 01 марта 2023, 20:03
283
1

Юрген КЛОПП: «Мы хотим попасть в топ-4 в АПЛ»

Тренер «Ливерпуля» – о целях на концовку сезона

01 марта 2023, 20:02 | Обновлено 01 марта 2023, 20:03
283
1
Юрген КЛОПП: «Мы хотим попасть в топ-4 в АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что команда не отказывается от борьбы за топ-4 в нынешнем сезоне АПЛ:

«Конечно, мы хотим попасть в топ-4 и квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон, что является сложной задачей, но такова цель в любом сезоне. Но самое главное, к чему мы стремимся, — это выигрывать футбольные матчи, доставляя удовольствие фанатам, которые приходят на «Энфилд» или следуют за нами, куда бы мы ни поехали.

Мы хотим, чтобы они приходили на стадион с волнением и возвращались домой с чем-то, что можно было бы отпраздновать и чему порадоваться. Так что этих причин достаточно, чтобы пойти практически на всё».

«Ливерпуль» в таблице чемпионата Англии занимает 7-е место с 36 очками после 23-х матчей.

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Источник ФК Ливерпуль
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Andr88
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