ОФИЦИАЛЬНО. Металлист презентовал новичка-голкипера

«Металлист» Харьков официально сообщил о подписании голкипера «Кремня» Даниила Ермолова. Речь идет об аренде до конца сезона с опцией выкупа.

22-летний вратарь будет выступать за «Металлист» под 96-м номером. «Кремень» о переходе Еромлова в «Металлист» сообщил еще 21 февраля. Фактически игрок присоединился к «Металлисту» еще в январе и прошел с командой зимний сбор.

В текущем сезоне Даниил провел 11 матчей в Первой лиге, в которых пропустил 20 голов. За свою карьеру Ермолов, помимо «Кремня», также выступал за «Сталь», «Волынь» и тернопольскую «Ниву».