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  4. Келси стал самым молодым легионером Шахтера в ЧУ после Марики
Украина. Премьер лига
01 марта 2023, 17:41 | Обновлено 01 марта 2023, 18:00
218
0

Келси стал самым молодым легионером Шахтера в ЧУ после Марики

Венесуэлец стал представителем 20-й страны дальнего зарубежья, которые выступали за горняков в УПЛ

01 марта 2023, 17:41 | Обновлено 01 марта 2023, 18:00
218
0
Келси стал самым молодым легионером Шахтера в ЧУ после Марики
ФК Шахтер

В матче с «Минаем» (4:1) состоялся дебют в чемпионатах Украины 18-летнего венесуэльца Кевина Келси. Он стал представителем 20-й страны дальнего зарубежья, которые выступали за «Шахтер» в УПЛ. При этом Келси оказался самым молодым легионером горняков в ЧУ после Чиприана Марики, а также самым юным южноамериканцем всех клубов элитного дивизиона после бразильца Данилу дос Сантоса из «Волыни».

Кроме того, Кевин стал первым игроком 2004 г. р., задействованным «Шахтером» в УПЛ.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые легионеры из дальнего зарубежья в чемпионатах Украины

Возраст

Игрок

Страна

Клуб

Дебют

Соперник

Счет

17 лет 160 дней

Даниэль НДЖОКУ

Нигерия

Ворскла

17.03.1998

Таврия (д)

1:0

18 лет 30 дней

Серин ДИОП

Франция

Сталь А

29.10.2006

Черноморец (д)

2:1

18 лет 71 день

Майкл БАБАТУНДЕ

Нигерия

Кривбасс

05.03.2011

Оболонь (д)

2:2

18 лет 115 дней

Эммануэль ОКОДУВА

Нигерия

Ворскла

16.03.2002

Шахтер (г)

0:4

18 лет 125 дней

Самсон ГОДВИН

Нигерия

Карпаты

16.03.2002

Металлург М (г)

1:3

18 лет 136 дней

Майкл ЧИДИ

Нигерия

Волынь

01.03.2005

Закарпатье (д)

3:0

18 лет 164 дня

Чиприан МАРИКА

Румыния

Шахтер

14.03.2004

Металлург Д (д)

2:0

18 лет 168 дней

Ибраим КАНЕ

Мали

Ворскла

08.12.2018

Черноморец (г)

1:0

18 лет 172 дня

Наджиб ЯКУБУ

Гана

Ворскла

20.10.2018

Динамо (д)

0:1

18 лет 180 дней

Балаж ФАРКАШ

Венгрия

Динамо

21.10.2006

Сталь А (д)

3:1

18 лет 208 дней

ДАНИЛУ ДОС САНТОС

Бразилия

Волынь

11.08.2014

Черноморец (г)

0:1

18 лет 216 дней

Гаэтано МОНАКЕЛЛО

Италия

Металлург Д

05.10.2012

Кривбасс (д)

6:2

18 лет 216 дней

Кевин КЕЛСИ

Венесуэла

Шахтер

28.02.2023

Минай (г)

4:1

18 лет 252 дня

Деннис БОНАВЕНТУРЕ

Нигерия

Заря

24.07.2016

Олимпик (д)

3:0

18 лет 260 дней

Хишам ЛЕЙОУС

Израиль

Карпаты

31.07.2019

Динамо (д)

0:

Футболисты «Шахтера» 1994-2004 г.р., первыми сыгравшие в чемпионатах Украины

Г. р.

Игрок

Дата

Соперник

Счет

1994

Иван ПЕТРЯК

18.07.2017

Ворскла (г)

3:0

1995

Эдуард СОБОЛЬ

01.03.2013

Волынь (д)

4:1

1996

Виктор КОВАЛЕНКО

28.02.2015

Ворскла (д)

3:0

1997

Андрей КОРОБЕНКО

21.11.2015

Волынь (д)

4:0

1998

Георгий АРАБИДЗЕ

30.10.2015

Заря (г)

7:1

1999

ФЕРНАНДУ

25.07.2018

Десна (г)

2:0

2000

МАРКОС АНТОНИУ

10.03.2019

Карпаты (д)

5:0

2001

Анатолий ТРУБИН

26.05.2019

Мариуполь (д)

4:0

2002

Георгий СУДАКОВ

24.10.2020

Ворскла (д)

1:1

2003

Олег ОЧЕРЕТЬКО

23.08.2022

Металлист 1925 (д)

0:0

2004

Кевин КЕЛСИ

28.02.2023

Минай (г)

4:1

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Источник Sport.ua
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