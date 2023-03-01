Келси стал самым молодым легионером Шахтера в ЧУ после Марики

В матче с «Минаем» (4:1) состоялся дебют в чемпионатах Украины 18-летнего венесуэльца Кевина Келси. Он стал представителем 20-й страны дальнего зарубежья, которые выступали за «Шахтер» в УПЛ. При этом Келси оказался самым молодым легионером горняков в ЧУ после Чиприана Марики, а также самым юным южноамериканцем всех клубов элитного дивизиона после бразильца Данилу дос Сантоса из «Волыни».

Кроме того, Кевин стал первым игроком 2004 г. р., задействованным «Шахтером» в УПЛ.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые легионеры из дальнего зарубежья в чемпионатах Украины

Возраст Игрок Страна Клуб Дебют Соперник Счет 17 лет 160 дней Даниэль НДЖОКУ Нигерия Ворскла 17.03.1998 Таврия (д) 1:0 18 лет 30 дней Серин ДИОП Франция Сталь А 29.10.2006 Черноморец (д) 2:1 18 лет 71 день Майкл БАБАТУНДЕ Нигерия Кривбасс 05.03.2011 Оболонь (д) 2:2 18 лет 115 дней Эммануэль ОКОДУВА Нигерия Ворскла 16.03.2002 Шахтер (г) 0:4 18 лет 125 дней Самсон ГОДВИН Нигерия Карпаты 16.03.2002 Металлург М (г) 1:3 18 лет 136 дней Майкл ЧИДИ Нигерия Волынь 01.03.2005 Закарпатье (д) 3:0 18 лет 164 дня Чиприан МАРИКА Румыния Шахтер 14.03.2004 Металлург Д (д) 2:0 18 лет 168 дней Ибраим КАНЕ Мали Ворскла 08.12.2018 Черноморец (г) 1:0 18 лет 172 дня Наджиб ЯКУБУ Гана Ворскла 20.10.2018 Динамо (д) 0:1 18 лет 180 дней Балаж ФАРКАШ Венгрия Динамо 21.10.2006 Сталь А (д) 3:1 18 лет 208 дней ДАНИЛУ ДОС САНТОС Бразилия Волынь 11.08.2014 Черноморец (г) 0:1 18 лет 216 дней Гаэтано МОНАКЕЛЛО Италия Металлург Д 05.10.2012 Кривбасс (д) 6:2 18 лет 216 дней Кевин КЕЛСИ Венесуэла Шахтер 28.02.2023 Минай (г) 4:1 18 лет 252 дня Деннис БОНАВЕНТУРЕ Нигерия Заря 24.07.2016 Олимпик (д) 3:0 18 лет 260 дней Хишам ЛЕЙОУС Израиль Карпаты 31.07.2019 Динамо (д) 0:

Футболисты «Шахтера» 1994-2004 г.р., первыми сыгравшие в чемпионатах Украины