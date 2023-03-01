Келси стал самым молодым легионером Шахтера в ЧУ после Марики
Венесуэлец стал представителем 20-й страны дальнего зарубежья, которые выступали за горняков в УПЛ
В матче с «Минаем» (4:1) состоялся дебют в чемпионатах Украины 18-летнего венесуэльца Кевина Келси. Он стал представителем 20-й страны дальнего зарубежья, которые выступали за «Шахтер» в УПЛ. При этом Келси оказался самым молодым легионером горняков в ЧУ после Чиприана Марики, а также самым юным южноамериканцем всех клубов элитного дивизиона после бразильца Данилу дос Сантоса из «Волыни».
Кроме того, Кевин стал первым игроком 2004 г. р., задействованным «Шахтером» в УПЛ.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые молодые легионеры из дальнего зарубежья в чемпионатах Украины
|
Возраст
|
Игрок
|
Страна
|
Клуб
|
Дебют
|
Соперник
|
Счет
|
17 лет 160 дней
|
Даниэль НДЖОКУ
|
Нигерия
|
Ворскла
|
17.03.1998
|
Таврия (д)
|
1:0
|
18 лет 30 дней
|
Серин ДИОП
|
Франция
|
Сталь А
|
29.10.2006
|
Черноморец (д)
|
2:1
|
18 лет 71 день
|
Майкл БАБАТУНДЕ
|
Нигерия
|
Кривбасс
|
05.03.2011
|
Оболонь (д)
|
2:2
|
18 лет 115 дней
|
Эммануэль ОКОДУВА
|
Нигерия
|
Ворскла
|
16.03.2002
|
Шахтер (г)
|
0:4
|
18 лет 125 дней
|
Самсон ГОДВИН
|
Нигерия
|
Карпаты
|
16.03.2002
|
Металлург М (г)
|
1:3
|
18 лет 136 дней
|
Майкл ЧИДИ
|
Нигерия
|
Волынь
|
01.03.2005
|
Закарпатье (д)
|
3:0
|
18 лет 164 дня
|
Чиприан МАРИКА
|
Румыния
|
Шахтер
|
14.03.2004
|
Металлург Д (д)
|
2:0
|
18 лет 168 дней
|
Ибраим КАНЕ
|
Мали
|
Ворскла
|
08.12.2018
|
Черноморец (г)
|
1:0
|
18 лет 172 дня
|
Наджиб ЯКУБУ
|
Гана
|
Ворскла
|
20.10.2018
|
Динамо (д)
|
0:1
|
18 лет 180 дней
|
Балаж ФАРКАШ
|
Венгрия
|
Динамо
|
21.10.2006
|
Сталь А (д)
|
3:1
|
18 лет 208 дней
|
ДАНИЛУ ДОС САНТОС
|
Бразилия
|
Волынь
|
11.08.2014
|
Черноморец (г)
|
0:1
|
18 лет 216 дней
|
Гаэтано МОНАКЕЛЛО
|
Италия
|
Металлург Д
|
05.10.2012
|
Кривбасс (д)
|
6:2
|
18 лет 216 дней
|
Кевин КЕЛСИ
|
Венесуэла
|
Шахтер
|
28.02.2023
|
Минай (г)
|
4:1
|
18 лет 252 дня
|
Деннис БОНАВЕНТУРЕ
|
Нигерия
|
Заря
|
24.07.2016
|
Олимпик (д)
|
3:0
|
18 лет 260 дней
|
Хишам ЛЕЙОУС
|
Израиль
|
Карпаты
|
31.07.2019
|
Динамо (д)
|
0:
Футболисты «Шахтера» 1994-2004 г.р., первыми сыгравшие в чемпионатах Украины
|
Г. р.
|
Игрок
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
1994
|
Иван ПЕТРЯК
|
18.07.2017
|
Ворскла (г)
|
3:0
|
1995
|
Эдуард СОБОЛЬ
|
01.03.2013
|
Волынь (д)
|
4:1
|
1996
|
Виктор КОВАЛЕНКО
|
28.02.2015
|
Ворскла (д)
|
3:0
|
1997
|
Андрей КОРОБЕНКО
|
21.11.2015
|
Волынь (д)
|
4:0
|
1998
|
Георгий АРАБИДЗЕ
|
30.10.2015
|
Заря (г)
|
7:1
|
1999
|
ФЕРНАНДУ
|
25.07.2018
|
Десна (г)
|
2:0
|
2000
|
МАРКОС АНТОНИУ
|
10.03.2019
|
Карпаты (д)
|
5:0
|
2001
|
Анатолий ТРУБИН
|
26.05.2019
|
Мариуполь (д)
|
4:0
|
2002
|
Георгий СУДАКОВ
|
24.10.2020
|
Ворскла (д)
|
1:1
|
2003
|
Олег ОЧЕРЕТЬКО
|
23.08.2022
|
Металлист 1925 (д)
|
0:0
|
2004
|
Кевин КЕЛСИ
|
28.02.2023
|
Минай (г)
|
4:1
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