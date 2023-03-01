ВИДЕО. Таджицкий Хвича? Как играет левый вингер – новичок Шахтера
Хавбек Хусрав Тоиров подписал с донецким клубом контракт на 5 лет
18-летний хавбек Хусрав Тоиров из Таджикистана стал новичком донецкого «Шахтера».
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С полузащитником молодежной сборной Таджикистана «горняки» подписали контракт на 5 лет.
До перехода Хусрав Тоиров выступал за клуб «Атырау» из Казахстана. Его манеру игры эксперты сравнивают со стилем Хвичи Кварацхелии, грузинского футболиста итальянского клуба «Наполи».
Левый вингер рассматривается горняками как замена Михаилу Мудрику, который в январе перешёл в английский «Челси».
ВИДЕО. Таджицкий Хвича? Как играет левый вингер – новичок Шахтера
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Швидкості немає зовсім (в цьому плані лівий захисник із його команди більше справив враження) і це на фоні не самих сильних суперників, м'яко кажучи, фінти дешеві, в УПЛ таке не прокатить, не говорячи вже про ЛЧ/ЛЄ (а з такими підсиленнями, то там і ЛК вже не за горами).
Непогані діагональні переведення вперед на інший фланг, і в принципі, все, але такими якостями мають володіти гравці захисної лавки, а не вінгер. Хоча, може його і беруть на заміну Михайличенку як ПЗ, а він про це ще не знає
на фоні овець - молодець !!!