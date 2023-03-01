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  4. ВИДЕО. Таджицкий Хвича? Как играет левый вингер – новичок Шахтера
Украина. Премьер лига
01 марта 2023, 16:59 | Обновлено 01 марта 2023, 17:14
1353
9

ВИДЕО. Таджицкий Хвича? Как играет левый вингер – новичок Шахтера

Хавбек Хусрав Тоиров подписал с донецким клубом контракт на 5 лет

01 марта 2023, 16:59 | Обновлено 01 марта 2023, 17:14
1353
9
ВИДЕО. Таджицкий Хвича? Как играет левый вингер – новичок Шахтера
ФК Шахтер Донецк. Хусрав Тоиров

18-летний хавбек Хусрав Тоиров из Таджикистана стал новичком донецкого «Шахтера».

С полузащитником молодежной сборной Таджикистана «горняки» подписали контракт на 5 лет.

До перехода Хусрав Тоиров выступал за клуб «Атырау» из Казахстана. Его манеру игры эксперты сравнивают со стилем Хвичи Кварацхелии, грузинского футболиста итальянского клуба «Наполи».

Левый вингер рассматривается горняками как замена Михаилу Мудрику, который в январе перешёл в английский «Челси».

ВИДЕО. Таджицкий Хвича? Как играет левый вингер – новичок Шахтера

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трансферы Атырау Шахтер Донецк трансферы УПЛ Хусрав Тоиров Хвича Кварацхелия
Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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Влад Тараненко
Ну, таке... 
Швидкості немає зовсім (в цьому плані лівий захисник із його команди більше справив враження) і це на фоні не самих сильних суперників, м'яко кажучи, фінти дешеві, в УПЛ таке не прокатить, не говорячи вже про ЛЧ/ЛЄ (а з такими підсиленнями, то там і ЛК вже не за горами).
Непогані діагональні переведення вперед на інший фланг, і в принципі, все, але такими якостями мають володіти гравці захисної лавки, а не вінгер. Хоча, може його і беруть на заміну Михайличенку як ПЗ, а він про це ще не знає 
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0
⬆️
Таможня даёт добро. И он не первый из Таджикистана в УПЛ.
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0
Burevestnik
ну прям ну дуже хороші кадри з матчів з сильними суперниками 
на фоні овець  - молодець !!!
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0
Jaime_Lannister
Ну, на фоні стоячих суперників - так, непогані фінти. Нехай таке покаже в УПЛ проти якогось нашого костолома, який йому в підкаті м'яч з ногами винесе. 
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0
Andr88
Имя красивое .будто на украинском написано 
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0
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y-maxim
Понти в селі, то велике діло
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0
Andr88
Классный пацан .Этот точно уйдет за миллиард 
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-3
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