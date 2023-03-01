18-летний хавбек Хусрав Тоиров из Таджикистана стал новичком донецкого «Шахтера».

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С полузащитником молодежной сборной Таджикистана «горняки» подписали контракт на 5 лет.

До перехода Хусрав Тоиров выступал за клуб «Атырау» из Казахстана. Его манеру игры эксперты сравнивают со стилем Хвичи Кварацхелии, грузинского футболиста итальянского клуба «Наполи».

Левый вингер рассматривается горняками как замена Михаилу Мудрику, который в январе перешёл в английский «Челси».

ВИДЕО. Таджицкий Хвича? Как играет левый вингер – новичок Шахтера