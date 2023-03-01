Никита ТАТАРКОВ: «Кривбасс стал для меня настоящей семьей»
Хавбек «Кривбасса» – о продлении контракта с клубом
Полузащитник «Кривбасса» Никита Татарков прокомментировал продление контракта с клубом:
– Какие эмоции, что остаешься еще как минимум на год в семье «Кривбасс»?
– Очень доволен, ведь, действительно, за эти два года в «Кривбассе» команда стала для меня настоящей семьей. Меня здесь все устраивает. В Кривом Роге созданы все условия для плодотворного тренировочного процесса и прогресса.
– Какие ожидания от себя и команды после зимних сборов?
– От себя ожидаю голов и результативных передач (улыбается). С «Кривбассом» хочу побеждать в каждом матче и вместе идти к общей цели, выполнению задачи на сезон.
– Сейчас уже другой «Кривбасс», ведь ты – один из немногих, кто остался в команде после Первой лиги?
– Да, команда очень изменилась. Кроме меня, остались Сарнавский и Рябов. Мы двигаемся в правильном направлении.
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