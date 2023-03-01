Никита ТАТАРКОВ: «Кривбасс стал для меня настоящей семьей»

Полузащитник «Кривбасса» Никита Татарков прокомментировал продление контракта с клубом:

– Какие эмоции, что остаешься еще как минимум на год в семье «Кривбасс»?

– Очень доволен, ведь, действительно, за эти два года в «Кривбассе» команда стала для меня настоящей семьей. Меня здесь все устраивает. В Кривом Роге созданы все условия для плодотворного тренировочного процесса и прогресса.

– Какие ожидания от себя и команды после зимних сборов?

– От себя ожидаю голов и результативных передач (улыбается). С «Кривбассом» хочу побеждать в каждом матче и вместе идти к общей цели, выполнению задачи на сезон.

– Сейчас уже другой «Кривбасс», ведь ты – один из немногих, кто остался в команде после Первой лиги?

– Да, команда очень изменилась. Кроме меня, остались Сарнавский и Рябов. Мы двигаемся в правильном направлении.