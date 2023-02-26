Украина. Премьер лига26 февраля 2023, 13:10 | Обновлено 26 февраля 2023, 13:21
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ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продлил контракт с основным хавбеком
Никита Татарков получил новый контракт
26 февраля 2023, 13:10 | Обновлено 26 февраля 2023, 13:21
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Клуб УПЛ «Кривбасс» официально сообщил о новом контракте полузащитника Никиты Татаркова, который летом мог стать свободным агентом.
Теперь договор действует до конца сезона 2023/24. В нынешнем сезоне Татарков провел 14 матчей и сделал три результативные передачи. Всего в составе «Кривбасса» у игрока 32 матча.
Ранее клуб продлил контракты Романа Дебелко, Рифета Капича и Андрея Клищука.
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