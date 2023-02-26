ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продлил контракт с основным хавбеком

Клуб УПЛ «Кривбасс» официально сообщил о новом контракте полузащитника Никиты Татаркова, который летом мог стать свободным агентом.

Теперь договор действует до конца сезона 2023/24. В нынешнем сезоне Татарков провел 14 матчей и сделал три результативные передачи. Всего в составе «Кривбасса» у игрока 32 матча.

Ранее клуб продлил контракты Романа Дебелко, Рифета Капича и Андрея Клищука.