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Украина. Премьер лига
26 февраля 2023, 13:10 | Обновлено 26 февраля 2023, 13:21
219
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продлил контракт с основным хавбеком

Никита Татарков получил новый контракт

26 февраля 2023, 13:10 | Обновлено 26 февраля 2023, 13:21
219
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продлил контракт с основным хавбеком
ФК Кривбасс

Клуб УПЛ «Кривбасс» официально сообщил о новом контракте полузащитника Никиты Татаркова, который летом мог стать свободным агентом.

Теперь договор действует до конца сезона 2023/24. В нынешнем сезоне Татарков провел 14 матчей и сделал три результативные передачи. Всего в составе «Кривбасса» у игрока 32 матча.

Ранее клуб продлил контракты Романа Дебелко, Рифета Капича и Андрея Клищука.

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Кривбасс Кривой Рог Никита Татарков
Источник ФК Кривбасс
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