Хакими отверг все обвинения по делу об изнасиловании

Защитник французского клуба «ПСЖ» Ашраф Хакими заявил о своей невиновности в деле по изнасилованию девушки. Слова марокканца получили поддержку в клубе.

«Обвинения ложны. Он спокоен и ожидает решения суда», – заявил адвокат Хакими.

Ранее стало известно, что 23-летняя девушка заявила о том, что у нее был с Хакими половой акт, состоявшийся без ее согласия.