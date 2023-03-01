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  4. Хакими отверг все обвинения по делу об изнасиловании
Франция
01 марта 2023, 16:21 | Обновлено 01 марта 2023, 16:26
173
0

Хакими отверг все обвинения по делу об изнасиловании

Марокканский защитник получил поддержку от клуба

01 марта 2023, 16:21 | Обновлено 01 марта 2023, 16:26
173
0
Хакими отверг все обвинения по делу об изнасиловании
Getty Images/Global Images Ukraine. Ашраф Хакими

Защитник французского клуба «ПСЖ» Ашраф Хакими заявил о своей невиновности в деле по изнасилованию девушки. Слова марокканца получили поддержку в клубе.

«Обвинения ложны. Он спокоен и ожидает решения суда», – заявил адвокат Хакими.

Ранее стало известно, что 23-летняя девушка заявила о том, что у нее был с Хакими половой акт, состоявшийся без ее согласия.

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Ашраф Хакими ПСЖ
Источник Le Parisien
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