Звезду ПСЖ обвиняют в изнасиловании

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими обвиняется в изнасиловании. Об этом сообщают французские СМИ.

Вчера в полицию обратилась 23-летняя девушка, которая сообщила о том, что у нее случился половой акт с Хакими без ее согласия. Подавать заявление она отказалась, но делом заинтересовалась прокуратура.

Хакими общался с девушкой в Инстаграме, 25 февраля она приехала на такси к дому Хакими. Там футболист начал приставать к девушке, ситуация вышла из-под контроля. Позже девушке удалось оттолкнуть Хакими и вызвать друга, который приехал и забрал ее.

Пока что формальных обвинений в адрес Хакими не выдвинуто.