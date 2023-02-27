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  4. Звезду ПСЖ обвиняют в изнасиловании
Франция
27 февраля 2023, 22:27 |
2253
7

Звезду ПСЖ обвиняют в изнасиловании

У Ашрафа Хакими неприятности

27 февраля 2023, 22:27 |
2253
7
Звезду ПСЖ обвиняют в изнасиловании
Getty Images/Global Images Ukraine. Ашраф Хакими

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими обвиняется в изнасиловании. Об этом сообщают французские СМИ.

Вчера в полицию обратилась 23-летняя девушка, которая сообщила о том, что у нее случился половой акт с Хакими без ее согласия. Подавать заявление она отказалась, но делом заинтересовалась прокуратура.

Хакими общался с девушкой в Инстаграме, 25 февраля она приехала на такси к дому Хакими. Там футболист начал приставать к девушке, ситуация вышла из-под контроля. Позже девушке удалось оттолкнуть Хакими и вызвать друга, который приехал и забрал ее.

Пока что формальных обвинений в адрес Хакими не выдвинуто.

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Источник Le Parisien
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Віталій Яценко
23 роки. Приїхала до нього додому і нічого не думала, не гадала. Окрім того, що можна бабло з гравця отримати. Нічого не вийде у неї.
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+3
Remark
Это уже какой-то женский бизнес, не иначе)
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+1
maverik
Ну как так едет к мужику домой для чего ? В песочнице поиграть ? Нормальная женщина не поедет к едва знакомому мужику домой...
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+1
Кепа Ларисабродяга
ко мне когда-то так шмара приехала
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