Испания01 марта 2023, 16:02 |
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ВИДЕО. Как Ибрагимович восстанавливался после операции на колене
Длинный путь возвращения легендарного шведа
01 марта 2023, 16:02 |
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В воскресенье, 26 февраля «Милан» в 24-м туре Серии А дома обыграл «Аталанту» со счетом 2:0. В составе «россонери» на замену в этом матче вышел Златан Ибрагимович.
Для 41-летнего шведа это был первый выход на поле после 9-месячного перерыва. Прошлый сезон он доигрывал с разрывом крестообразной связки колена, и после завершения чемпионата перенес операцию.
Ибрагимович у себя в соцсетях опубликовал видео, в котором показал весь свою 9-месяный путь восстановления после операции:
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