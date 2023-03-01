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  4. ВИДЕО. Как Ибрагимович восстанавливался после операции на колене
Испания
01 марта 2023, 16:02 |
462
0

ВИДЕО. Как Ибрагимович восстанавливался после операции на колене

Длинный путь возвращения легендарного шведа

01 марта 2023, 16:02 |
462
0
ВИДЕО. Как Ибрагимович восстанавливался после операции на колене
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

В воскресенье, 26 февраля «Милан» в 24-м туре Серии А дома обыграл «Аталанту» со счетом 2:0. В составе «россонери» на замену в этом матче вышел Златан Ибрагимович.

Для 41-летнего шведа это был первый выход на поле после 9-месячного перерыва. Прошлый сезон он доигрывал с разрывом крестообразной связки колена, и после завершения чемпионата перенес операцию.

Ибрагимович у себя в соцсетях опубликовал видео, в котором показал весь свою 9-месяный путь восстановления после операции:

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Златан Ибрагимович Милан видео травма колена
Источник Sport.ua
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