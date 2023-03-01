Олег МОЗИЛЬ: «Все нормально, надрыва нет»

Вратарь харьковского «Металлиста 1925» Олег Мозиль рассказал о том, как чувствует себя после вынужденной замены в матче УПЛ против «Александрии» (3:3). Страж ворот харьковчан покинул поле на 56-й минуте из-за повреждения.

«Все нормально. Сегодня был на обследовании, врачи обнаружили, что нет надрыва – и слава Богу. Небольшой спазм, нужно пару дней отдохнуть, и все будет хорошо.

Какие впечатления от первого матча 2023 года? Двоякие, потому что выигрывали и очень досадно, что не удержали эту победу», – рассказал Мозиль.

«Металлист 1925» 5 марта сыграет в УПЛ с донецким «Шахтером». В таблице чемпионата Украины харьковская команда занимает 7-е место с 19 очками.