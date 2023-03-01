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  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Никогда не списывал со счетов Манчестер Юнайтед»
Англия
01 марта 2023, 14:22 | Обновлено 01 марта 2023, 14:35
179
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «Никогда не списывал со счетов Манчестер Юнайтед»

Испанский тренер – об успехах «красных дьяволов»

01 марта 2023, 14:22 | Обновлено 01 марта 2023, 14:35
179
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Никогда не списывал со счетов Манчестер Юнайтед»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказал мнение о прогрессе в результатах «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы, как известно, в минувший уик-энд стали обладателями Кубка английской лиги, обыграв в финале «Ньюкасл» со счетом 2:0.

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Пеп Гвардиола Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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