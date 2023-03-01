Англия01 марта 2023, 14:22 | Обновлено 01 марта 2023, 14:35
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Пеп ГВАРДИОЛА: «Никогда не списывал со счетов Манчестер Юнайтед»
Испанский тренер – об успехах «красных дьяволов»
01 марта 2023, 14:22 | Обновлено 01 марта 2023, 14:35
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказал мнение о прогрессе в результатах «Манчестер Юнайтед».
Манкунианцы, как известно, в минувший уик-энд стали обладателями Кубка английской лиги, обыграв в финале «Ньюкасл» со счетом 2:0.
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