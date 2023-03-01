Пеп ГВАРДИОЛА: «Никогда не списывал со счетов Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказал мнение о прогрессе в результатах «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы, как известно, в минувший уик-энд стали обладателями Кубка английской лиги, обыграв в финале «Ньюкасл» со счетом 2:0.