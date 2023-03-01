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01 марта 2023, 13:51 | Обновлено 01 марта 2023, 14:01
404
0

Марко САПУГА: «Мы творили историю в Юношеской лиге УЕФА»

Хавбек «Руха» U-19 – о завершении еврокубковой кампании

01 марта 2023, 13:51 | Обновлено 01 марта 2023, 14:01
404
0
Марко САПУГА: «Мы творили историю в Юношеской лиге УЕФА»
ФК Рух Львов

Полузащитник «Руха» Марко Сапуга прокомментировал поражение от «Милана» (0:1) в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

«Конечно, после этого поражения трудно что-то говорить. Но мы с командой прошли долгий путь, творили историю клуба и будем дальше это делать. Думаю, что мы зашли в Юношеской лиге УЕФА достаточно далеко, до стадии 1/8 финала, но хотели пройти еще дальше.

«Милан» – хороший соперник с большой историей. В составе команды сильные исполнители, а особенно в атаке, я считаю. Досадно пропускать гол на 85-й минуте. Но после этого мы не опустили руки, стремились сравнять счет до последних минут матча, чтобы по крайней мере дотянуть до серии послематчевых пенальти.

Теперь нужно двигаться дальше. Хочу также поблагодарить ВСУ, которые позволяют нам играть в футбол. Слава Украине!», - сказал Сапуга.

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Милан Юношеская лига УЕФА Рух Львов Рух Львов U-19 Милан U-19 Марко Сапуга
Источник ФК Рух Львов
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