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Испания
01 марта 2023, 13:31 | Обновлено 01 марта 2023, 13:37
295
1

Фати готов сыграть против Реала

Нападающий «Барселоны» восстановился после травмы

01 марта 2023, 13:31 | Обновлено 01 марта 2023, 13:37
295
1
Фати готов сыграть против Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Форвард каталонской «Барселоны» Ансу Фати готов принять участие в завтрашнем матче полуфинала Кубка Испании против мадридского «Реала», который состоится на «Сантьяго Бернабеу».

Пропустивший несколько дней из-за травмы Фати сегодня принимал участие в тренировке с остальной командой. По сведениям источника, испанский вингер готов сыграть в поединке с «королевским клубом».

В нынешнем сезоне Фати отметился тремя голами и тремя результативными передачами в испанской Ла Лиге.

Ранее сообщалось, что Левандовски не поможет «Барселоне» в первом матче с «Реалом» в Кубке Испании.

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Ансу Фати Реал Мадрид Барселона травма
Источник Mundo Deportivo
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Jakub Lukasz Salamaj
Не розумію чому нападник, а не півзахисник. Нападник це Левандовський, Холанд, Кейн, Шевченко.Будь ласка, називайте правильно. А то скоро Миколенко теж стане нападником. Дякую 
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