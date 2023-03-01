Фати готов сыграть против Реала
Нападающий «Барселоны» восстановился после травмы
Форвард каталонской «Барселоны» Ансу Фати готов принять участие в завтрашнем матче полуфинала Кубка Испании против мадридского «Реала», который состоится на «Сантьяго Бернабеу».
Пропустивший несколько дней из-за травмы Фати сегодня принимал участие в тренировке с остальной командой. По сведениям источника, испанский вингер готов сыграть в поединке с «королевским клубом».
В нынешнем сезоне Фати отметился тремя голами и тремя результативными передачами в испанской Ла Лиге.
Ранее сообщалось, что Левандовски не поможет «Барселоне» в первом матче с «Реалом» в Кубке Испании.
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