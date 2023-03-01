Фати готов сыграть против Реала

Форвард каталонской «Барселоны» Ансу Фати готов принять участие в завтрашнем матче полуфинала Кубка Испании против мадридского «Реала», который состоится на «Сантьяго Бернабеу».

Пропустивший несколько дней из-за травмы Фати сегодня принимал участие в тренировке с остальной командой. По сведениям источника, испанский вингер готов сыграть в поединке с «королевским клубом».

В нынешнем сезоне Фати отметился тремя голами и тремя результативными передачами в испанской Ла Лиге.

Ранее сообщалось, что Левандовски не поможет «Барселоне» в первом матче с «Реалом» в Кубке Испании.