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  4. Георгий СУДАКОВ: «Не учитываем соперника, потому что все зависит от нас»
Украина. Премьер лига
01 марта 2023, 12:34 | Обновлено 01 марта 2023, 12:38
152
1

Георгий СУДАКОВ: «Не учитываем соперника, потому что все зависит от нас»

Игрок «Шахтера» – о победной игре с «Минаем»

01 марта 2023, 12:34 | Обновлено 01 марта 2023, 12:38
152
1
Георгий СУДАКОВ: «Не учитываем соперника, потому что все зависит от нас»
ФК Шахтер Донецк. Григорий Судаков

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков дал оценку игре чемпионата Украины с «Минаем» (4:1).

«Сейчас очень важные матчи, понимаем свою ситуацию в турнирной таблице. Теперь мы на расстоянии в два очка от конкурента, а было пять, поэтому нуждались только в победе и команда была максимально настроена на игру. Я уже раньше говорил: неважно, это матч Лиги чемпионов или чемпионата – мы постоянно выходим и настраиваемся. Да, непросто без болельщиков после того, как ты сыграл в присутствии 30 тысяч человек поединок за выход в 1/8 финала Лиги Европы. Но свою работу мы проделали, заработав три очка.

«Минай» – неплохая команда, имеющая свой рисунок игры, хотя футбол отличается от нашего. Сейчас в чемпионате нет слабых, со всеми тяжело. Мы не учитываем соперника, потому что все зависит преимущественно от нас. Если сыграем на 100 процентов, то результат будет точно.

Я уже говорил, что все понимают текущую ситуацию. Стремимся только побеждать в каждой игре, и сейчас мы мысленно готовимся к «Металлисту 1925». Понимаем важность этого матча, ведь не будет права на ошибку. Хотим чемпионства, и все футболисты команды желают только побед», – рассказал Судаков.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Минай - Шахтер Минай Украинская Премьер-лига
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 1
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Andr88
Это если касается Миная.А Ренн который сейчас никакой возил Шахтер два тайма 
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