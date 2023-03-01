Украина. Премьер лига01 марта 2023, 11:25 | Обновлено 01 марта 2023, 11:36
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Матч Ворскла – Заря состоится в Александрии
Встреча пройдет 5 марта
01 марта 2023, 11:25 | Обновлено 01 марта 2023, 11:36
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Определилось место проведения матча 16 тура УПЛ «Ворскла» – «Заря».
Изначально, матч должен был пройти в Полтаве, однако арену не успели подготовить. Поле находится в неудовлетворительном состоянии.
В итоге игру перенесли в Александрию. Она состоится 5 марта на стадионе «Ника». Начало – в 13:00.
Перед этим игру хотели перенести в Киев. Однако, на стадионе «Динамо» будет проходить другая встреча в этот день.
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