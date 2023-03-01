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Украина. Премьер лига
01 марта 2023, 11:25 | Обновлено 01 марта 2023, 11:36
191
0

Матч Ворскла – Заря состоится в Александрии

Встреча пройдет 5 марта

01 марта 2023, 11:25 | Обновлено 01 марта 2023, 11:36
191
0
Матч Ворскла – Заря состоится в Александрии
ФК Заря Луганск

Определилось место проведения матча 16 тура УПЛ «Ворскла» – «Заря».

Изначально, матч должен был пройти в Полтаве, однако арену не успели подготовить. Поле находится в неудовлетворительном состоянии.

В итоге игру перенесли в Александрию. Она состоится 5 марта на стадионе «Ника». Начало – в 13:00.

Перед этим игру хотели перенести в Киев. Однако, на стадионе «Динамо» будет проходить другая встреча в этот день.

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Источник УПЛ
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