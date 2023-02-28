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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Матч Ворскла – Заря начнется на час позже
Украина. Премьер лига
28 февраля 2023, 16:03 |
273
0

ОФИЦИАЛЬНО. Матч Ворскла – Заря начнется на час позже

Поединок состоится 5 марта

28 февраля 2023, 16:03 |
273
0
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Ворскла – Заря начнется на час позже
ФК Заря Луганск

«Заря» официально сообщила о том, что выездной матч 16-го тура УПЛ против «Ворсклы» начнется на час позже – в 13:00 вместо 12:00. Дата проведения поединка останется прежней – воскресенье, 5 марта.

Решение о переносе было принято по обоюдному согласию сторон. Причины такого решения не называются. Для обоих клубов это будет первый официальный матч после зимней паузы.

Ранее «Ворскла» дозаявила на сезон в УПЛ Ибраима Кане.

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Ворскла Полтава Заря Луганск Ворскла - Заря Украинская Премьер-лига
Источник ФК Заря
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