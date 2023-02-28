Украина. Премьер лига28 февраля 2023, 16:03 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Матч Ворскла – Заря начнется на час позже
Поединок состоится 5 марта
28 февраля 2023, 16:03 |
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«Заря» официально сообщила о том, что выездной матч 16-го тура УПЛ против «Ворсклы» начнется на час позже – в 13:00 вместо 12:00. Дата проведения поединка останется прежней – воскресенье, 5 марта.
Решение о переносе было принято по обоюдному согласию сторон. Причины такого решения не называются. Для обоих клубов это будет первый официальный матч после зимней паузы.
Ранее «Ворскла» дозаявила на сезон в УПЛ Ибраима Кане.
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