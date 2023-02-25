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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла дозаявила Кане на УПЛ
Украина. Премьер лига
25 февраля 2023, 12:07 | Обновлено 25 февраля 2023, 12:26
426
2

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла дозаявила Кане на УПЛ

22-летний малиец снова будет выступать за полтавчан

25 февраля 2023, 12:07 | Обновлено 25 февраля 2023, 12:26
426
2
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла дозаявила Кане на УПЛ
ФК Ворскла. Ибрахим Кане

Полтавская «Ворскла» внесла левого фулбека Ибраима Кане в заявку на второй круг чемпионата УПЛ.

22-летний малиец заявлен под 50-м номером, под которым играл за полтавский клуб и раньше.

Осенью Кане играл за китайский «Циндао Чжуннен» (23 матча, 5 голов). Действующий контракт Кане с «Ворсклой» рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, накануне «Ворскла» подписала вратаря.

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Ворскла Полтава Ибрахим Кане Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ
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Комментарии 2
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Mr Voevudskiy
У пацана то стата царская в Китае получилась
22 матча 5 + 8 (Г + А)
В последних 4 матчах - 2 гола и 6 ассистов!
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+1
Gargantua
это серьезное усиление
и в контрольных Ворскла хорошо выглядит
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0
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