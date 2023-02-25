ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла дозаявила Кане на УПЛ

Полтавская «Ворскла» внесла левого фулбека Ибраима Кане в заявку на второй круг чемпионата УПЛ.

22-летний малиец заявлен под 50-м номером, под которым играл за полтавский клуб и раньше.

Осенью Кане играл за китайский «Циндао Чжуннен» (23 матча, 5 голов). Действующий контракт Кане с «Ворсклой» рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, накануне «Ворскла» подписала вратаря.