Украина. Премьер лига25 февраля 2023, 12:07 | Обновлено 25 февраля 2023, 12:26
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ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла дозаявила Кане на УПЛ
22-летний малиец снова будет выступать за полтавчан
25 февраля 2023, 12:07 | Обновлено 25 февраля 2023, 12:26
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Полтавская «Ворскла» внесла левого фулбека Ибраима Кане в заявку на второй круг чемпионата УПЛ.
22-летний малиец заявлен под 50-м номером, под которым играл за полтавский клуб и раньше.
Осенью Кане играл за китайский «Циндао Чжуннен» (23 матча, 5 голов). Действующий контракт Кане с «Ворсклой» рассчитан до лета 2024 года.
Напомним, накануне «Ворскла» подписала вратаря.
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22 матча 5 + 8 (Г + А)
В последних 4 матчах - 2 гола и 6 ассистов!
и в контрольных Ворскла хорошо выглядит