Даниил СИКАН: «Жест после первого гола – ответ хейтерам»

Форвард «Шахтера» Даниил Сикан прокомментировал свой дубль в перенесенном матче 9-го тура чемпионата Украины по футболу против «Миная» (4:1).

«Мы все соскучились по нашему чемпионату. Вы видите результат на табло. Мы очень соскучились по голам, по атмосфере. Оценка по 10-балльной шкале? Думаю, для первого матча баллов 8-9 спокойно заслужили.

После «Ренна» мой дубль был очень важным, потому что психологическое состояние – это такой важный аспект в футболе. Конечно, любой гол прибавляет крылья за спиной.

Жест после первого гола? Это больше хейтерам. Когда ты не забиваешь пенальти, и после игры болельщики, украинцы пишут тебе: «Заканчивай с футболом»… Это больше для них было.

Как вы видите, на меня это не сильно влияет. Сегодня я сделал результат с помощью команды и с помощью тренерского штаба, который дал мне возможность сыграть сегодня с первой минуты. Я им очень благодарен за это. Мы это сделали благодаря команде, всем», – сказал Сикан.