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  4. Даниил СИКАН: «Жест после первого гола – ответ хейтерам»
Украина. Премьер лига
01 марта 2023, 11:20 |
800
3

Даниил СИКАН: «Жест после первого гола – ответ хейтерам»

Форвард «Шахтера» – о результативном матче УПЛ против «Миная»

01 марта 2023, 11:20 |
800
3
Даниил СИКАН: «Жест после первого гола – ответ хейтерам»
screenshot. Даниил Сикан

Форвард «Шахтера» Даниил Сикан прокомментировал свой дубль в перенесенном матче 9-го тура чемпионата Украины по футболу против «Миная» (4:1).

«Мы все соскучились по нашему чемпионату. Вы видите результат на табло. Мы очень соскучились по голам, по атмосфере. Оценка по 10-балльной шкале? Думаю, для первого матча баллов 8-9 спокойно заслужили.

После «Ренна» мой дубль был очень важным, потому что психологическое состояние – это такой важный аспект в футболе. Конечно, любой гол прибавляет крылья за спиной.

Жест после первого гола? Это больше хейтерам. Когда ты не забиваешь пенальти, и после игры болельщики, украинцы пишут тебе: «Заканчивай с футболом»… Это больше для них было.

Как вы видите, на меня это не сильно влияет. Сегодня я сделал результат с помощью команды и с помощью тренерского штаба, который дал мне возможность сыграть сегодня с первой минуты. Я им очень благодарен за это. Мы это сделали благодаря команде, всем», – сказал Сикан.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Old Т
Сикан, как и Бондаренко, очень смело бил пенальти французам. И это был бы красивый гол. Но попал в бревно.
А лучше всех после пенальти Ренну мне понравился Конопля. Он так развёл руки и типа поклонялся со сцены зрителям.)   Вот такие жесты надо приветствовать.
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+3
musuk
Нехай пацан покаже свою протиправність в матчі з Феєнордом
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+2
fedd1979
О-хо-хо ))) Він ще хоче сказати, що "хейтери" не праві. Подумаєш, цаца, "Минаю" забив і думає, що всі зараз прощення почнуть у нього просити
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+1
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