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Украина. Премьер лига
01 марта 2023, 10:59 | Обновлено 01 марта 2023, 11:00
1407
0

ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала воспитанника Динамо

Павел Полегенько стал игроком луганского клуба

01 марта 2023, 10:59 | Обновлено 01 марта 2023, 11:00
1407
0
ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала воспитанника Динамо
ФК Динамо. Павел Полегенько

Луганская «Заря» сообщила о подписании защитника Павла Полегенько. Детали трансфера не сообщаются.

Последним клубом футболиста был «Львов», за который он сыграл в этом сезоне 9 матчей и отдал одну результативную передачу.

Павел также был игроком таких клубов: «Говерла», ПФК «Львов», «Десна», «Ингулец», «Динамо 2», «Зирка» и «Мариуполь». Вызывался в состав сборных Украины – U-17, U-18, U-19, U-20 и U-21. Полегенько является воспитанником киевского «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Заря» может подписать еще несколько новичков.

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Динамо Киев трансферы Львов Заря Луганск Павел Полегенько трансферы УПЛ
Источник ФК Заря
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