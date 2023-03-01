ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала воспитанника Динамо

Луганская «Заря» сообщила о подписании защитника Павла Полегенько. Детали трансфера не сообщаются.

Последним клубом футболиста был «Львов», за который он сыграл в этом сезоне 9 матчей и отдал одну результативную передачу.

Павел также был игроком таких клубов: «Говерла», ПФК «Львов», «Десна», «Ингулец», «Динамо 2», «Зирка» и «Мариуполь». Вызывался в состав сборных Украины – U-17, U-18, U-19, U-20 и U-21. Полегенько является воспитанником киевского «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Заря» может подписать еще несколько новичков.