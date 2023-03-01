Украина. Премьер лига01 марта 2023, 10:44 |
952
4
Известно, сколько Шахтер уплатил в государственный бюджет Украины в 2022-м
Сумма составила почти 214 миллионов гривен
01 марта 2023, 10:44 |
952
4
Футбольный клуб «Шахтер» сообщил, что за 2022 год уплатил в государственный бюджет Украины 213 миллионов 718 тысяч гривен налогов.
Сообщается, что налоговые платежи были направлены в местные и центральные бюджеты.
Отметим, что во вторник, 28 февраля, состоялся перенесенный матч 9-го тура чемпионата Украины по футболу между «Шахтером» и «Минаем». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «горняков», которые теперь на 2 очка отстают от лидера – «Днепра-1».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 марта 2023, 06:37 0
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Англии
Теннис | 01 марта 2023, 02:55 5
В первом раунде украинка проиграла матч Анне-Лене Фридзам из Германии
Футбол | 28.02.2023, 12:56
Теннис | 28.02.2023, 19:40
Футбол | 28.02.2023, 15:53
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Это как постоянное самовосхваление Порошенко .Типа сам же он и пишет что со всех сторон спрашивают сколько же Порошенко потратил на помощь армии и начинается перечисление .Гораздо интереснее чтобы он написал на сколько денег отымел народ за 5 лет президентства
Так как сайт явно донецкого шахтера то сейчас начнется обсуждение сколько накроили сурки не платя реальных налогов
Показать Скрыть 1 ответ
А остальные 15 категорически не платят.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.02.2023, 08:59 12
28.02.2023, 23:23 9
27.02.2023, 14:20 4
28.02.2023, 16:56 36
27.02.2023, 23:40 45
28.02.2023, 12:50 6
27.02.2023, 15:34
27.02.2023, 12:11 1