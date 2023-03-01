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  4. Известно, сколько Шахтер уплатил в государственный бюджет Украины в 2022-м
Украина. Премьер лига
01 марта 2023, 10:44 |
952
4

Известно, сколько Шахтер уплатил в государственный бюджет Украины в 2022-м

Сумма составила почти 214 миллионов гривен

01 марта 2023, 10:44 |
952
4
Известно, сколько Шахтер уплатил в государственный бюджет Украины в 2022-м
ФК Шахтер Донецк

Футбольный клуб «Шахтер» сообщил, что за 2022 год уплатил в государственный бюджет Украины 213 миллионов 718 тысяч гривен налогов.

Сообщается, что налоговые платежи были направлены в местные и центральные бюджеты.

Отметим, что во вторник, 28 февраля, состоялся перенесенный матч 9-го тура чемпионата Украины по футболу между «Шахтером» и «Минаем». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «горняков», которые теперь на 2 очка отстают от лидера – «Днепра-1».

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 4
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Andr88
Это как постоянное самовосхваление Порошенко .Типа сам же он и пишет что со всех сторон спрашивают сколько же Порошенко потратил на помощь армии и начинается перечисление .Гораздо интереснее чтобы он написал на сколько денег отымел народ за 5 лет президентства 
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+1
Andr88
Так как сайт явно донецкого шахтера то сейчас начнется обсуждение сколько накроили сурки не платя реальных налогов 
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+1
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Умник
А остальные 15 категорически не платят. 
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0
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