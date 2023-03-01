Известно, сколько Шахтер уплатил в государственный бюджет Украины в 2022-м

Футбольный клуб «Шахтер» сообщил, что за 2022 год уплатил в государственный бюджет Украины 213 миллионов 718 тысяч гривен налогов.

Сообщается, что налоговые платежи были направлены в местные и центральные бюджеты.

Отметим, что во вторник, 28 февраля, состоялся перенесенный матч 9-го тура чемпионата Украины по футболу между «Шахтером» и «Минаем». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «горняков», которые теперь на 2 очка отстают от лидера – «Днепра-1».