Стало известно, когда Довбик вернется на поле

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик может сыграть с «Александрией» в первом туре после возобновления чемпионата УПЛ. Травма 25-летнего нападающего оказалась несерьезной.

Ранее лучший бомбардир команды пропустил ответный поединок с АЕК Ларнака (0:0) в 1/16 финала Лиги конференций из-за ушиба голеностопа.

В этом сезоне в активе Артема Довбика 11 голов в 15 играх чемпионата Украины.

Матч 16-го тура УПЛ «Александрия» – «Днепр-1» состоится в субботу, 4 марта. Начало в 12:00.