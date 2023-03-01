Украина. Премьер лига01 марта 2023, 10:39 | Обновлено 01 марта 2023, 10:51
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Стало известно, когда Довбик вернется на поле
Бомбардир «Днепра-1» вскоре должен восстановиться после травмы
01 марта 2023, 10:39 | Обновлено 01 марта 2023, 10:51
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Форвард «Днепра-1» Артем Довбик может сыграть с «Александрией» в первом туре после возобновления чемпионата УПЛ. Травма 25-летнего нападающего оказалась несерьезной.
Ранее лучший бомбардир команды пропустил ответный поединок с АЕК Ларнака (0:0) в 1/16 финала Лиги конференций из-за ушиба голеностопа.
В этом сезоне в активе Артема Довбика 11 голов в 15 играх чемпионата Украины.
Матч 16-го тура УПЛ «Александрия» – «Днепр-1» состоится в субботу, 4 марта. Начало в 12:00.
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