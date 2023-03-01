Пеп ГВАРДИОЛА: «Некоторые игроки меня впечатлили, раньше я о них не знал»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над «Бристоль Сити» (3:0) в матче 1/8 финала Кубка Англии.

«Это было действительно тяжело. «Бристоль Сити» показал нам, насколько хорошо они могут играть. Некоторые футболисты меня впечатлили, раньше я о них не знал. Второй тайм был намного лучше.

Невероятные болельщики в Бристоле. Мы приехали сюда пять лет назад на Кубке лиги, и это было потрясающе. Я прекрасно это помню. Мы все еще играем в трех турнирах. Посмотрим, что произойдет в будущем», - сказал Гвардиола.