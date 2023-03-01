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  4. Эммануэль ПЕТИ: «Сака и Рэшфорд смогут побороться за Золотой мяч»
Англия
01 марта 2023, 07:50 |
161
0

Эммануэль ПЕТИ: «Сака и Рэшфорд смогут побороться за Золотой мяч»

Бывший игрок «Арсенала» сравнил двух атакующих футболистов

01 марта 2023, 07:50 |
161
0
Эммануэль ПЕТИ: «Сака и Рэшфорд смогут побороться за Золотой мяч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эммануэль Пети

Бывший игрок «Арсенала» Эммануэль Пети сравнил Букайо Сака и Маркуса Рэшфорда.

«Мне бы хотелось, чтобы оба играли в моей команде. Маркус Рэшфорд выглядел убого в прошлом сезоне, он лишился уверенности, но сейчас он стал совершенно другим игроком, он снова соответствует лучшим стандартам. К тому же он здорово реализует моменты.

Но и Сака очень важный для «Арсенала» игрок, он творит выдающиеся вещи на поле. Я его большой фанат и считаю, что он станет капитаном «Арсенала» в будущем.

Оба футболиста очень важны для своих команд и играют эффективно. Думаю, они смогут побороться за «Золотой мяч», если продолжат так играть. Мне оба игрока нравятся, но я бы выбрал Сака, как болельщик «Арсенала», – сказал Пети.

Отметим, что у Сака и Рэшфорда по 17 результативных действий в матчах АПЛ в текущем сезоне.

В январе «Арсенал» продолжил трудовое соглашение с Букайо Сака до лета 2024 года.

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Эммануэль Пети Маркус Рэшфорд Букайо Сака Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед
Источник Metro
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