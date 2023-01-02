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Англия
02 января 2023, 19:28 |
174
0

Арсенал продлил контракт с Сака

Вингер останется в клубе еще на год

02 января 2023, 19:28 |
174
0
Арсенал продлил контракт с Сака
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

«Арсенал» активировал опцию продления на год контракта с вингером Букайо Сака. Соглашение 21-летнего вингера с «Канонирами» было рассчитано до лета 2023 года.

При этом «Арсенал» работает над подписанием с Сака нового долгосрочного контракта. Переговоры идут успешно.

В нынешнем сезоне на счету Сака 7 голов и 6 ассистов в 22 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. Также «Арсенал» сейчас работает над подписанием Михаила Мудрика.

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Источник Football London
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