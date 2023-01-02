Арсенал продлил контракт с Сака

«Арсенал» активировал опцию продления на год контракта с вингером Букайо Сака. Соглашение 21-летнего вингера с «Канонирами» было рассчитано до лета 2023 года.

При этом «Арсенал» работает над подписанием с Сака нового долгосрочного контракта. Переговоры идут успешно.

В нынешнем сезоне на счету Сака 7 голов и 6 ассистов в 22 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. Также «Арсенал» сейчас работает над подписанием Михаила Мудрика.