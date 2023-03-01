Ротань рассказал, вызовет ли Коноплянку на матч Евро-2024 против Англии
Что касается травм Ярмоленко и Забарного, то Руслан настроен оптимистически
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань рассказал о кандидатах в сине-желтую команду на матч отбора Евро-2024 против сборной Англии, который состоится 26 марта:
«Я рассчитываю на Коноплянку. Я за ним следил и слежу. Он – также кандидат на попадание национальную сборную. Как и все футболисты, играющие в чемпионате Украины и за рубежом. Поэтому все может быть.
Что касается травм Ярмоленко и Забарного, мы связывались с врачом. Мы знаем, насколько выпал Андрей. Еще есть время. Надеюсь, наш капитан сможет подойти к матчу с Англией в форме. Сначала была информация, что Забарный пропустит две недели, но теперь восстановление займет больше времени. По нему вопрос открыт.
Трубин, Бондаренко, Судаков и Крыськив заслуживают вызова в национальную сборную. Если бы сборную тренировал другой наставник, то они тоже бы попали в состав.
Думаю, Мудрик и все игроки молодежки смогут поехать на Евро-2023 U-21. Точно скажем после разговора с Сергеем Ребровым. Если они будут позже – думаю, ничего страшного. Они заслужили сыграть в этом турнире».
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