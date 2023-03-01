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  4. Ротань рассказал, вызовет ли Коноплянку на матч Евро-2024 против Англии
Чемпионат Европы
01 марта 2023, 07:40 | Обновлено 01 марта 2023, 07:50
1739
3

Ротань рассказал, вызовет ли Коноплянку на матч Евро-2024 против Англии

Что касается травм Ярмоленко и Забарного, то Руслан настроен оптимистически

01 марта 2023, 07:40 | Обновлено 01 марта 2023, 07:50
1739
3
Ротань рассказал, вызовет ли Коноплянку на матч Евро-2024 против Англии
vZbirna. Ротань и Коноплянка

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань рассказал о кандидатах в сине-желтую команду на матч отбора Евро-2024 против сборной Англии, который состоится 26 марта:

«Я рассчитываю на Коноплянку. Я за ним следил и слежу. Он – также кандидат на попадание национальную сборную. Как и все футболисты, играющие в чемпионате Украины и за рубежом. Поэтому все может быть.

Что касается травм Ярмоленко и Забарного, мы связывались с врачом. Мы знаем, насколько выпал Андрей. Еще есть время. Надеюсь, наш капитан сможет подойти к матчу с Англией в форме. Сначала была информация, что Забарный пропустит две недели, но теперь восстановление займет больше времени. По нему вопрос открыт.

Трубин, Бондаренко, Судаков и Крыськив заслуживают вызова в национальную сборную. Если бы сборную тренировал другой наставник, то они тоже бы попали в состав.

Думаю, Мудрик и все игроки молодежки смогут поехать на Евро-2023 U-21. Точно скажем после разговора с Сергеем Ребровым. Если они будут позже – думаю, ничего страшного. Они заслужили сыграть в этом турнире».

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Андрей Ярмоленко Руслан Ротань сборная Украины по футболу Англия - Украина Евро-2024 Украинская ассоциация футбола Илья Забарный Евгений Коноплянка Анатолий Трубин Артем Бондаренко Георгий Судаков Дмитрий Крыськив
Источник vZbirna
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Комментарии 3
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Andr88
Вызови хоть Месси хоть Селезнёва .будет традиционные 0 4
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0
luceorius
 З таким же успіхом може і сам зіграти.
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0
Перец
Просто побухати викличе
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0
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