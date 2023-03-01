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Украина. Премьер лига
01 марта 2023, 04:15 | Обновлено 01 марта 2023, 04:49
392
0

Источник: Трубин сообщил Шахтеру о желании перейти в европейский клуб

Украинский голкипер попал в сферу интересов испанской «Севильи»

01 марта 2023, 04:15 | Обновлено 01 марта 2023, 04:49
392
0
Источник: Трубин сообщил Шахтеру о желании перейти в европейский клуб
ФК Шахтер Донецк. Анатолий Трубин

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин сообщил клубу о желании продолжить карьеру в другой европейской команде, сообщил журналист Виктор Вацко.

Руководство клуба понимает позицию голкипера, контракт которого заканчивается летом 2024 года.

Трубин не хочет продлевать договор с «Шахтером». Вероятно, горняки попробуют выгодно продать вратаря в летнее межсезонье 2023 года.

21-летний украинский голкипер попал в сферу интересов испанской «Севильи». Агенты Трубина ожидают, что цена на игрока составит 12–15 млн евро.

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Виктор Вацко Шахтер Донецк Анатолий Трубин трансферы УПЛ трансферы Севилья
Источник Вацко Live
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