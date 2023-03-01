Источник: Трубин сообщил Шахтеру о желании перейти в европейский клуб
Украинский голкипер попал в сферу интересов испанской «Севильи»
Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин сообщил клубу о желании продолжить карьеру в другой европейской команде, сообщил журналист Виктор Вацко.
Руководство клуба понимает позицию голкипера, контракт которого заканчивается летом 2024 года.
Трубин не хочет продлевать договор с «Шахтером». Вероятно, горняки попробуют выгодно продать вратаря в летнее межсезонье 2023 года.
21-летний украинский голкипер попал в сферу интересов испанской «Севильи». Агенты Трубина ожидают, что цена на игрока составит 12–15 млн евро.
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