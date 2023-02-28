ПСВ Эйндховен

2 марта на «Филипс» пройдет матч 1/4 финала кубка Нидерландов, в котором ПСВ встретится с «Ден Хааг». Старт поединка запланирован на 18:45 по европейскому времени.

ПСВ

Команда после прошлого сезона (и очередного вице-чемпионства) потерял опытного наставника в лице Рогера Шмида. Немец ушел в Бенфику, и его решили заменить культовым форвардом, но начинающим тренером, ван Нистелроем. Рууд начал с яркой победы над Аяксом в Амстердаме в Суперкубке страны. Но в целом сезон клуб из Эйндховена проводит достаточно посредственный сезон. В Лиге чемпионов не удалось пройти квалификацию. Лига Европы принесла 2-е место в группе, но плей-офф начался с 0-3 в Севилье с одноименной командой. Дома с испанцами забили дважды, но что толку - этого не хватило для полноценного камбэка. В Эредивизии вместо подъема утрачены позиции. Даже после 3-1 с Твенте там идут только 4-ми в таблице. В общем, успех в кубке явно не помешает, чтобы скрасить сезон.

Ден Хааг

Клуб выглядит откровенно неудачно. Аисты, что по дважды брала чемпионский титул и кубок страны, сейчас застрял в Эрстедивизи, 2-м дивизионе страны. В прошлом сезоне АДО было 4-е место, но сейчас и вовсе картина провальная. С ноября тренерский пост занял легендарный тренер, Дик Адвокат - заменил уволенного Дирка Кюйта. Но даже с ним только постепенно идет подъем. И остается только надежда, продолжая в том же духе, как в последние недели, зацепиться за зону плей-офф. Хотя для этого нужно бы побеждать противников уровня Ден Босх, а не заканчивать с ними на 0-0. Зато в кубке получилось при этом пройти уже 3-х противников. Правда, были пока что достаточно удобные противники - в 1/8, например, было пройдено Гоу Эхед Иглз.

Статистика личных встреч

Ден Хааг в последний раз выигрывал еще в 2011-м году. У ПСВ было 5 побед кряду, но накануне вылета из Эредивизии, 2 года назад, аисты вырвали 2-2.

Прогноз

Букмекерские конторы, конечно же, ждут успеха ПСВ. Но вряд ли это будет особенно зрелищный поединок - ставим на итого меньше 3,5 голов с коэффициентом - 2,02 по Parimatch.