Англия28 февраля 2023, 22:09 | Обновлено 28 февраля 2023, 22:11
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Арсенал – Эвертон
Поединок 7-го тура АПЛ
28 февраля 2023, 22:09 | Обновлено 28 февраля 2023, 22:11
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В среду, 1 марта, состоится матч 7-го тура чемпионата Англии по футболу между лондонским «Арсеналом» и «Эвертоном».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс», стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Арбитр встречи – Майкл Оливер из Ашингтона.
В Украине матч будет транслировать Setanta Sports.
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