В среду, 1 марта, состоится матч 7-го тура чемпионата Англии по футболу между лондонским «Арсеналом» и «Эвертоном».

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Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс», стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Арбитр встречи – Майкл Оливер из Ашингтона.

В Украине матч будет транслировать Setanta Sports.