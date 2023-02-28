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Англия
28 февраля 2023, 22:09 | Обновлено 28 февраля 2023, 22:11
41
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Арсенал – Эвертон

Поединок 7-го тура АПЛ

28 февраля 2023, 22:09 | Обновлено 28 февраля 2023, 22:11
41
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Арсенал – Эвертон
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 1 марта, состоится матч 7-го тура чемпионата Англии по футболу между лондонским «Арсеналом» и «Эвертоном».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс», стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Арбитр встречи – Майкл Оливер из Ашингтона.

В Украине матч будет транслировать Setanta Sports.

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