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28 февраля 2023, 21:49 | Обновлено 28 февраля 2023, 21:53
339
0

Кривцов в топ-компании. Украинец – в сборной тура МЛС

Украинский защитник классно дебютировал за океаном

28 февраля 2023, 21:49 | Обновлено 28 февраля 2023, 21:53
339
0
Кривцов в топ-компании. Украинец – в сборной тура МЛС
twitter.com/InterMiamiCF

Защитник клуба «Интер Майами» Сергей Кривцов по результатам своего дебютного матча в МЛС смог войти в сборную очередного игрового дня лиги.

Напомним, клуб украинца обыграл «Монреаль» со счетом 2:0. Кривцов, проводивший первую игру и за «Интер Майами», и в МЛС стал автором одного гола, а после матча был назван его лучшим игроком.

От клуба «Интер Майами» в сборную тура МЛС также вошел 25-летний голкипер Дрейк Калландер.

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Сергей Кривцов MLS Интер Майами Дрейк Калландер
Источник MLS
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