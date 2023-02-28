Кривцов в топ-компании. Украинец – в сборной тура МЛС

Защитник клуба «Интер Майами» Сергей Кривцов по результатам своего дебютного матча в МЛС смог войти в сборную очередного игрового дня лиги.

Напомним, клуб украинца обыграл «Монреаль» со счетом 2:0. Кривцов, проводивший первую игру и за «Интер Майами», и в МЛС стал автором одного гола, а после матча был назван его лучшим игроком.

От клуба «Интер Майами» в сборную тура МЛС также вошел 25-летний голкипер Дрейк Калландер.