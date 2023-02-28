Другие новости28 февраля 2023, 21:49 | Обновлено 28 февраля 2023, 21:53
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Кривцов в топ-компании. Украинец – в сборной тура МЛС
Украинский защитник классно дебютировал за океаном
28 февраля 2023, 21:49 | Обновлено 28 февраля 2023, 21:53
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Защитник клуба «Интер Майами» Сергей Кривцов по результатам своего дебютного матча в МЛС смог войти в сборную очередного игрового дня лиги.
Напомним, клуб украинца обыграл «Монреаль» со счетом 2:0. Кривцов, проводивший первую игру и за «Интер Майами», и в МЛС стал автором одного гола, а после матча был назван его лучшим игроком.
От клуба «Интер Майами» в сборную тура МЛС также вошел 25-летний голкипер Дрейк Калландер.
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