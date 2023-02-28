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Украина. Премьер лига
28 февраля 2023, 21:55 | Обновлено 28 февраля 2023, 21:57
1135
0

Динамо могло подписать экс-игрока Ливерпуля. Его перехватил турецкий гранд

Киевляне упустили возможность усилиться Лазаром Марковичем

28 февраля 2023, 21:55 | Обновлено 28 февраля 2023, 21:57
1135
0
Динамо могло подписать экс-игрока Ливерпуля. Его перехватил турецкий гранд
Getty Images/Global Images Ukraine. Лазар Маркович

Украинский футбольный клуб «Динамо» мог усилиться тремя атакующими игроками.

После землетрясения в Турции, клуб «Газиантеп» приостановил свою деятельность и игроки этой команды остались без клуба. По информации «ТаТоТаке», «Динамо» упустило возможность подписать трех атакующих футболистов.

Двое из них: Александру Максим и Лазар Маркович. Имя третьего футболиста источник не раскрыл, однако сообщается, что это был бразилец, который сомневался в переходе.

Главный тренер киевлян Мирча Луческу был согласен на подписании игроков, однако из-за того, что «Динамо» долго думало над целесообразностью подписания футболистов, их перехватили другие команды: Максим подписал контракт с «Бешикташем», а Маркович с «Трабзонспором».

Лазар Маркович – экс-игрок английского «Ливерпуля», который играл в английском гранде с 2014 по 2018 года. Александру Максим – атакующий полузащитник, который известен своими выступлениями за «Штутгарт», за который он провел 116 матчей.

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Лазар Маркович Александру Максим Динамо Киев Газиантеп Трабзонспор Бешикташ трансферы трансферы УПЛ Мирча Луческу Ливерпуль Штутгарт
Источник ТаТоТаке
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