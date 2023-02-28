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Украина. Премьер лига
28 февраля 2023, 21:15 | Обновлено 28 февраля 2023, 21:23
396
0

ШАРАН: «Я как в воду смотрел. Не нужно пропускать со стандарта»

Главный тренер «Миная» подвел итоги перенесенного матча УПЛ с «Шахтером»

28 февраля 2023, 21:15 | Обновлено 28 февраля 2023, 21:23
396
0
ШАРАН: «Я как в воду смотрел. Не нужно пропускать со стандарта»
scdnipro1.com.ua. Владимир Шаран

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран подвел итоги перенесенного матча 9-го тура УПЛ с «Шахтером» (1:4):

«Да, забитый гол смог оживить игру «Миная». В начале матча было видно, что ребята беспокоились, хотя мы достаточно много говорили об этом на теоретических занятиях, но психология играет очень важную роль в современном футболе.

Я как в воду смотрел, говоря, что нужно не пропустить по стандарту. После второго мяча ребята растерялись, но потом я был доволен 15-минутным отрезком игры. Вишневский при счете 0:1 мог забивать, позже имел возможность Байдал, но хорошо играл Трубин.

Не ожидали, что пропустим столь быстро третий гол с пенальти, после которого было уже сложно мечтать о ничейном исходе. Повторюсь: ребятам я ничего не говорил, потому что мы проиграли хорошей команде».

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Владимир Шаран чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Минай Минай - Шахтер
Источник ФК Шахтер Донецк
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