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Украина. Премьер лига
28 февраля 2023, 20:51 | Обновлено 28 февраля 2023, 21:00
431
0

ЙОВИЧЕВИЧ: «Крыськив и Швед вскоре вернутся в общую группу Шахтера»

Главный тренер «Шахтера» рассказал о травмированных игроках команды

28 февраля 2023, 20:51 | Обновлено 28 февраля 2023, 21:00
431
0
ЙОВИЧЕВИЧ: «Крыськив и Швед вскоре вернутся в общую группу Шахтера»
ФК Шахтер Донецк. Игор Йовичевич

Главный тренер «Шахтера» Игорь Йовичевич после победы над «Минаем» (4:1) в перенесенном матче УПЛ рассказал о травмированных игроках команды:

«Мариан Швед? По последней информации, он еще два дня поработает индивидуально и присоединится к общей группе. Для нас очень важно иметь такого футболиста в обойме. Крыськив тоже завтра еще должен поработать индивидуально, а затем присоединится к команде.

Игра Ефима Конопли? Конопля стабильно играет на своей позиции, он уже знает требования и уверенно чувствует себя. Вы видите, что в каждой игре Ефим эффективен, ведь заработал два пенальти.

Следует ли еще ожидать трансферов? Это вопрос к Дарио Срне, ведь он этим занимается. Еще один день, поэтому ждите новостей.

Главное, что сейчас игроки дополняют друг друга на поле, а это вдохновляет и мотивирует меня. Сегодня был очень хороший рабочий день, потому что отношение было на уровне. Результат стал отображением: голы, умноженные на качество, приносят результат».

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Игор Йовичевич Украинская Премьер-лига Минай Минай - Шахтер Марьян Швед Дмитрий Крыськив травма
Источник ФК Шахтер Донецк
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