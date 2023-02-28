Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КЛОПП: «Хороший момент для того, чтобы выдать успешную серию»
Англия
28 февраля 2023, 20:34 | Обновлено 28 февраля 2023, 20:44
561
1

КЛОПП: «Хороший момент для того, чтобы выдать успешную серию»

Немецкий специалист – о предстоящих матчах «Ливерпуля»

28 февраля 2023, 20:34 | Обновлено 28 февраля 2023, 20:44
561
1
КЛОПП: «Хороший момент для того, чтобы выдать успешную серию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился планами на игры, которые его подопечным предстоит провести в ближайшие дни. 1 марта «красные» сыграют с «Вулверхэмптоном», а 5-го числа с «Манчестер Юнайтед».

«Сейчас действительно хороший момент для того, чтобы выдать успешную серию. Да, именно это мы и хотим сделать.Мы набрали 7 очков за три игры. Мы сыграли вничью в последнем матче, и я помню, что говорил, что мы играли так же, как и обычно, просто не забили, а люди ответили, что голы – это как раз самое важное. Я знаю. И другие факты я тоже не могу изменить.

Мы должны добиваться и этого тоже, но по-настоящему важно и то, что мы должны получать удовольствие от своей игры. Нас ждет чрезвычайно важная неделя. Это невозможно игнорировать. У нас впереди два домашних матча. Я бы хотел на этой неделе придать импульс нашему сезону», – заявил Клопп.

«Ливерпуль» в таблице чемпионата Англии занимает 7-е место с 36-ю очками после 23-х матчей.

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Арсенал – Эвертон
Арсенал – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо могло подписать экс-игрока Ливерпуля. Его перехватил турецкий гранд
Юрген Клопп Английская Премьер-лига Ливерпуль
Источник The Independent
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Готов к великой битве. Большой день приближается»
Бокс | 28 февраля 2023, 10:00 0
Александр УСИК: «Готов к великой битве. Большой день приближается»
Александр УСИК: «Готов к великой битве. Большой день приближается»

Украинский боксер – о предстоящем бое с Тайсоном Фьюри

ОФИЦИАЛЬНО. Президент Федерации футбола Франции подал в отставку
Футбол | 28 февраля 2023, 16:25 7
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Федерации футбола Франции подал в отставку
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Федерации футбола Франции подал в отставку

Ноэль Ле Гре покинул свой пост

ОФИЦИАЛЬНО. Заря арендовала нападающего у Маккаби из Тель-Авива
Футбол | 28.02.2023, 18:36
ОФИЦИАЛЬНО. Заря арендовала нападающего у Маккаби из Тель-Авива
ОФИЦИАЛЬНО. Заря арендовала нападающего у Маккаби из Тель-Авива
Шансы растут. Почему Львов уже не будет главным аутсайдером УПЛ
Футбол | 28.02.2023, 14:45
Шансы растут. Почему Львов уже не будет главным аутсайдером УПЛ
Шансы растут. Почему Львов уже не будет главным аутсайдером УПЛ
Руслан Ротань определился с тренерским штабом на матч против Англии
Футбол | 28.02.2023, 16:16
Руслан Ротань определился с тренерским штабом на матч против Англии
Руслан Ротань определился с тренерским штабом на матч против Англии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ALKOSruLKA
Ну да, віткатати нулі з КП, щоб "видати успішну серію" проти МЮ ... Але в АПЛ -  ВСЕ МОЖЛИВО!  Побачимо.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Томми Фьюри побывал в нокдауне, но победил блогера Джейка Пола по очкам
Томми Фьюри побывал в нокдауне, но победил блогера Джейка Пола по очкам
27.02.2023, 01:23
Бокс
ГВОЗДИК: «Соперник – это шутка какая-то, но лучше было отбоксировать»
ГВОЗДИК: «Соперник – это шутка какая-то, но лучше было отбоксировать»
27.02.2023, 16:25 13
Бокс
Хоккейный гол Буяльского не помог киевлянам. Динамо не обыграло Валмиеру
Хоккейный гол Буяльского не помог киевлянам. Динамо не обыграло Валмиеру
26.02.2023, 17:45 30
Футбол
ВИДЕО. Мбаппе догнал Кавани, 71 очко от Лилларда, ставим на Вильярреал
ВИДЕО. Мбаппе догнал Кавани, 71 очко от Лилларда, ставим на Вильярреал
27.02.2023, 15:10
Футбол
Джейк Пол – Томми Фьюри. Как британец упал на помост. Видео боя и нокдауна
Джейк Пол – Томми Фьюри. Как британец упал на помост. Видео боя и нокдауна
27.02.2023, 02:10
Бокс
Левый вингер. В соцсетях вычислили по видео, какую книгу читал Мудрик
Левый вингер. В соцсетях вычислили по видео, какую книгу читал Мудрик
26.02.2023, 20:23 8
Футбол
«Надругательство над флагом». В россии расследуют поступок игрока Львова
«Надругательство над флагом». В россии расследуют поступок игрока Львова
27.02.2023, 10:08 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности