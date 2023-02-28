КЛОПП: «Хороший момент для того, чтобы выдать успешную серию»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился планами на игры, которые его подопечным предстоит провести в ближайшие дни. 1 марта «красные» сыграют с «Вулверхэмптоном», а 5-го числа с «Манчестер Юнайтед».

«Сейчас действительно хороший момент для того, чтобы выдать успешную серию. Да, именно это мы и хотим сделать.Мы набрали 7 очков за три игры. Мы сыграли вничью в последнем матче, и я помню, что говорил, что мы играли так же, как и обычно, просто не забили, а люди ответили, что голы – это как раз самое важное. Я знаю. И другие факты я тоже не могу изменить.

Мы должны добиваться и этого тоже, но по-настоящему важно и то, что мы должны получать удовольствие от своей игры. Нас ждет чрезвычайно важная неделя. Это невозможно игнорировать. У нас впереди два домашних матча. Я бы хотел на этой неделе придать импульс нашему сезону», – заявил Клопп.

«Ливерпуль» в таблице чемпионата Англии занимает 7-е место с 36-ю очками после 23-х матчей.