Владимир ШАРАН: «Я доволен игрой Шахтера»

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран поделился впечатлениями от отложенного матча 9-го тура чемпионата Украины с донецким «Шахтером» (1:4).

«Я доволен игрой «Шахтера», ведь мы всегда болеем за него в еврокубках, приятно играть против такой команды. Собственные возможности на этом этапе мы знаем, поэтому ничего плохого ребятам после игры не говорил. Замечательно, что у нас был именно такой соперник, потому что через такие матчи мои футболисты будут только получать опыт. Поздравляю «Шахтер» с победой. Хотелось бы против каждого играть на победу, но нужно реально понимать, что на этом этапе «Шахтер» гораздо сильнее «Миная».

Наши новички? Сейчас я не хочу оценивать. Нужно посмотреть матч в спокойной атмосфере, а уже потом делать выводы. Я знаю возможности каждого игрока, особенно Мельника, выступавшего в «Александрии». Необходимое время, возможно, он еще не всех в команде по именам знает. Сегодня я хотел его проверить, но еще нужно набирать кондиции, чтобы в дальнейшем он мог помочь. То же касается и Булезы, которого мы арендовали у «Шахтера», – рассказал Шаран.