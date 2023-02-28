Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владимир ШАРАН: «Я доволен игрой Шахтера»
Украина. Премьер лига
28 февраля 2023, 18:57 | Обновлено 28 февраля 2023, 19:07
366
0

Владимир ШАРАН: «Я доволен игрой Шахтера»

Тренер «Миная» – о матче УПЛ с «горняками»

28 февраля 2023, 18:57 | Обновлено 28 февраля 2023, 19:07
366
0
Владимир ШАРАН: «Я доволен игрой Шахтера»
ФК Шахтер Донецк. Владимир Шаран

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран поделился впечатлениями от отложенного матча 9-го тура чемпионата Украины с донецким «Шахтером» (1:4).

«Я доволен игрой «Шахтера», ведь мы всегда болеем за него в еврокубках, приятно играть против такой команды. Собственные возможности на этом этапе мы знаем, поэтому ничего плохого ребятам после игры не говорил. Замечательно, что у нас был именно такой соперник, потому что через такие матчи мои футболисты будут только получать опыт. Поздравляю «Шахтер» с победой. Хотелось бы против каждого играть на победу, но нужно реально понимать, что на этом этапе «Шахтер» гораздо сильнее «Миная».

Наши новички? Сейчас я не хочу оценивать. Нужно посмотреть матч в спокойной атмосфере, а уже потом делать выводы. Я знаю возможности каждого игрока, особенно Мельника, выступавшего в «Александрии». Необходимое время, возможно, он еще не всех в команде по именам знает. Сегодня я хотел его проверить, но еще нужно набирать кондиции, чтобы в дальнейшем он мог помочь. То же касается и Булезы, которого мы арендовали у «Шахтера», – рассказал Шаран.

По теме:
ЙОВИЧЕВИЧ: «Матч получился таким, каким мы хотели его видеть»
Тарас Степаненко отметил капитанский юбилей
Шаран впервые проиграл Йовичевичу. Шахтер уверенно разобрался с Минаем
Владимир Шаран чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Минай Минай - Шахтер
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милан U-19 – Рух U-19 – 1:0. Видео гола и обзор матча
Футбол | 28 февраля 2023, 18:10 0
Милан U-19 – Рух U-19 – 1:0. Видео гола и обзор матча
Милан U-19 – Рух U-19 – 1:0. Видео гола и обзор матча

Львовяне вылетели из Юношеской лиги УЕФА

Николай ШАПАРЕНКО: «Осталось совсем немного»
Футбол | 28 февраля 2023, 10:25 7
Николай ШАПАРЕНКО: «Осталось совсем немного»
Николай ШАПАРЕНКО: «Осталось совсем немного»

Хавбек «Динамо» – о восстановлении после травмы

Александр УСИК: «Готов к великой битве. Большой день приближается»
Бокс | 28.02.2023, 10:00
Александр УСИК: «Готов к великой битве. Большой день приближается»
Александр УСИК: «Готов к великой битве. Большой день приближается»
ФОТО. Это не наша война. Ультрас Шленска вывесили провокационный баннер
Футбол | 28.02.2023, 12:56
ФОТО. Это не наша война. Ультрас Шленска вывесили провокационный баннер
ФОТО. Это не наша война. Ультрас Шленска вывесили провокационный баннер
Звезду ПСЖ обвиняют в изнасиловании
Футбол | 27.02.2023, 22:27
Звезду ПСЖ обвиняют в изнасиловании
Звезду ПСЖ обвиняют в изнасиловании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Надругательство над флагом». В россии расследуют поступок игрока Львова
«Надругательство над флагом». В россии расследуют поступок игрока Львова
27.02.2023, 10:08 14
Футбол
Левый вингер. В соцсетях вычислили по видео, какую книгу читал Мудрик
Левый вингер. В соцсетях вычислили по видео, какую книгу читал Мудрик
26.02.2023, 20:23 8
Футбол
Марусяк продолжает писать историю украинских прыжков. Итоги лыжной недели
Марусяк продолжает писать историю украинских прыжков. Итоги лыжной недели
27.02.2023, 19:04
Зимние виды
ГВОЗДИК: «Соперник – это шутка какая-то, но лучше было отбоксировать»
ГВОЗДИК: «Соперник – это шутка какая-то, но лучше было отбоксировать»
27.02.2023, 16:25 13
Бокс
Шахтер хочет за Трубина 40 млн евро. В претендентах – Интер и Ливерпуль
Шахтер хочет за Трубина 40 млн евро. В претендентах – Интер и Ливерпуль
26.02.2023, 20:15 39
Футбол
Успех украинок в ОАЭ, фиаско Свентек и Алькараса, перфоманс железного Энди
Успех украинок в ОАЭ, фиаско Свентек и Алькараса, перфоманс железного Энди
27.02.2023, 06:10 7
Теннис
Спортдиректор Ренна: «Меня поразило, что Мудрика продали за такую цену»
Спортдиректор Ренна: «Меня поразило, что Мудрика продали за такую цену»
28.02.2023, 08:59 11
Футбол
Не Лига конференций. Днепр-1 намерен вернуться в еврокубки
Не Лига конференций. Днепр-1 намерен вернуться в еврокубки
27.02.2023, 11:12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности