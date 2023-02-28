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Украина. Первая лига
28 февраля 2023, 17:22 | Обновлено 28 февраля 2023, 17:39
176
0

Тарас Степаненко отметил капитанский юбилей

33-летний полузащитник горняков провел 50-й матч в УПЛ в качестве капитана

28 февраля 2023, 17:22 | Обновлено 28 февраля 2023, 17:39
176
0
Тарас Степаненко отметил капитанский юбилей
ФК Шахтер. Тарас Степаненко (справа)

Матч против «Миная» (4:1) стал 50-м для Тараса Степаненко в чемпионатах Украины в статусе капитана. Он стал шестым игроком «Шахтера», достигшим этого рубежа. Впервые Степаненко надел капитанскую повязку 17 апреля 2016 года в домашнем поединке оранжево-черных с «Олимпиком», закончившимся разгромом гостей со счетом 3:0. В матчах, в которых Степан выводил команду на поле, «Шахтер» одержал 38 побед, 5 встреч завершил вничью, 7 проиграл, набрав в общей сложности 119 очков (79,3%).

Юбилейным поединок с «Минаем» стал и для Георгия Судакова, который провел 50-й матч в рядах горняков. 34 встречи он отыграл за оранжево-черных в чемпионатах Украины, 14 – в еврокубках и 2 – в Кубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-8 капитанов-гвардейцев «Шахтера» в УПЛ

Игрок

Сезоны

Матчи

1.

Дарио СРНА

2008-2018

238

2.

Анатолий ТИМОЩУК

2002-2007

139

3.

Сергей ПОПОВ

1992-2002

77

4.

Валерий КРИВЕНЦОВ

1996-1999

73

5.

ТАЙСОН

2018-2020

52

6.

Тарас СТЕПАНЕНКО

2016-2023

50

7.

Евгений ДРАГУНОВ

1992-1993

32

Игорь ПЕТРОВ

1995-1996

32

Сезоны обозначены годом их окончания.

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Источник Sport.ua
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