Тарас Степаненко отметил капитанский юбилей

Матч против «Миная» (4:1) стал 50-м для Тараса Степаненко в чемпионатах Украины в статусе капитана. Он стал шестым игроком «Шахтера», достигшим этого рубежа. Впервые Степаненко надел капитанскую повязку 17 апреля 2016 года в домашнем поединке оранжево-черных с «Олимпиком», закончившимся разгромом гостей со счетом 3:0. В матчах, в которых Степан выводил команду на поле, «Шахтер» одержал 38 побед, 5 встреч завершил вничью, 7 проиграл, набрав в общей сложности 119 очков (79,3%).

Юбилейным поединок с «Минаем» стал и для Георгия Судакова, который провел 50-й матч в рядах горняков. 34 встречи он отыграл за оранжево-черных в чемпионатах Украины, 14 – в еврокубках и 2 – в Кубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-8 капитанов-гвардейцев «Шахтера» в УПЛ

Игрок Сезоны Матчи 1. Дарио СРНА 2008-2018 238 2. Анатолий ТИМОЩУК 2002-2007 139 3. Сергей ПОПОВ 1992-2002 77 4. Валерий КРИВЕНЦОВ 1996-1999 73 5. ТАЙСОН 2018-2020 52 6. Тарас СТЕПАНЕНКО 2016-2023 50 7. Евгений ДРАГУНОВ 1992-1993 32 Игорь ПЕТРОВ 1995-1996 32

Сезоны обозначены годом их окончания.