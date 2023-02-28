Тарас Степаненко отметил капитанский юбилей
33-летний полузащитник горняков провел 50-й матч в УПЛ в качестве капитана
Матч против «Миная» (4:1) стал 50-м для Тараса Степаненко в чемпионатах Украины в статусе капитана. Он стал шестым игроком «Шахтера», достигшим этого рубежа. Впервые Степаненко надел капитанскую повязку 17 апреля 2016 года в домашнем поединке оранжево-черных с «Олимпиком», закончившимся разгромом гостей со счетом 3:0. В матчах, в которых Степан выводил команду на поле, «Шахтер» одержал 38 побед, 5 встреч завершил вничью, 7 проиграл, набрав в общей сложности 119 очков (79,3%).
Юбилейным поединок с «Минаем» стал и для Георгия Судакова, который провел 50-й матч в рядах горняков. 34 встречи он отыграл за оранжево-черных в чемпионатах Украины, 14 – в еврокубках и 2 – в Кубке Украины.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-8 капитанов-гвардейцев «Шахтера» в УПЛ
|
|
Игрок
|
Сезоны
|
Матчи
|
1.
|
Дарио СРНА
|
2008-2018
|
238
|
2.
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
2002-2007
|
139
|
3.
|
Сергей ПОПОВ
|
1992-2002
|
77
|
4.
|
Валерий КРИВЕНЦОВ
|
1996-1999
|
73
|
5.
|
ТАЙСОН
|
2018-2020
|
52
|
6.
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
2016-2023
|
50
|
7.
|
Евгений ДРАГУНОВ
|
1992-1993
|
32
|
|
Игорь ПЕТРОВ
|
1995-1996
|
32
Сезоны обозначены годом их окончания.
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