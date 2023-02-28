Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У президента ПСЖ появились проблемы с законом
Франция
28 февраля 2023, 17:34 | Обновлено 28 февраля 2023, 17:39
226
0

У президента ПСЖ появились проблемы с законом

Нассер Аль-Хелаифи стал фигурантом судебного расследования

28 февраля 2023, 17:34 | Обновлено 28 февраля 2023, 17:39
226
0
У президента ПСЖ появились проблемы с законом
Getty Images/Global Images Ukraine. Нассер Аль-Хелаифи

Президент и генеральный директор французского клуб «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи подозревается в участии в похищении человека. Сообщается, что парижские правоохранители уже начали судебное расследование.

Обвинения относятся к предполагаемому похищению и пыткам 42-летнего Тайеба бен Абдеррахмана. Он утверждает, что был похищен в Катаре в январе 2020 года. Оказавшись в неволе, бен Абдеррахман полгода подвергался пыткам, после чего был помещен под домашний арест.

Бен Абдеррахман заявил, что Катар он смог покинуть только осенью 2020 года. Произошло это после того, как он подписал документы о неразглашении информации о Нассере Аль-Хелаифи.

Источник сообщает, что Тайеб бен Абдеррахман располагает информацией, которая якобы имеет отношение к получению Катаром права на проведение чемпионата мира 2022 года и к передаче телевизионных прав на чемпионаты мира 2026 и 2030 годов компании BeIN Media, председателем которой является Аль-Хелаифи.

Ранее сообщалось, что звезда «ПСЖ» Ашраф Хакими обвиняется в изнасиловании.

По теме:
Килиан МБАППЕ: «Большие поздравления Лео Месси. Ты – лучший»
Звезду ПСЖ обвиняют в изнасиловании
ПСЖ готовит 90 миллионов на защитника Барселоны
ПСЖ Лига 1 Нассер Аль-Хелаифи
Источник AFP
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПОВОРОЗНЮК: «Меня крутят за 2 канистры солярки. Да вы эшелонами тырили»
Футбол | 28 февраля 2023, 06:59 8
ПОВОРОЗНЮК: «Меня крутят за 2 канистры солярки. Да вы эшелонами тырили»
ПОВОРОЗНЮК: «Меня крутят за 2 канистры солярки. Да вы эшелонами тырили»

Президент «Ингульца» грубо оскорбляет журналиста Дмитрия Гордона

Отбор несбывшихся надежд, или Почему сборная проиграла квалификацию ЧМ
Баскетбол | 28 февраля 2023, 09:00 7
Отбор несбывшихся надежд, или Почему сборная проиграла квалификацию ЧМ
Отбор несбывшихся надежд, или Почему сборная проиграла квалификацию ЧМ

Обозреватель Sport.ua подводит итоги квалификационного раунда Кубка Мира-2023 для нашей команды

Спортдиректор Ренна: «Меня поразило, что Мудрика продали за такую цену»
Футбол | 28.02.2023, 08:59
Спортдиректор Ренна: «Меня поразило, что Мудрика продали за такую цену»
Спортдиректор Ренна: «Меня поразило, что Мудрика продали за такую цену»
Шоу в Париже. В ФИФА назвали лучшего футболиста мира в 2022 году
Футбол | 27.02.2023, 23:40
Шоу в Париже. В ФИФА назвали лучшего футболиста мира в 2022 году
Шоу в Париже. В ФИФА назвали лучшего футболиста мира в 2022 году
Готовится играть. Травма Ярмоленко не должна помешать приезду в сборную
Футбол | 28.02.2023, 15:28
Готовится играть. Травма Ярмоленко не должна помешать приезду в сборную
Готовится играть. Травма Ярмоленко не должна помешать приезду в сборную
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Успех украинок в ОАЭ, фиаско Свентек и Алькараса, перфоманс железного Энди
Успех украинок в ОАЭ, фиаско Свентек и Алькараса, перфоманс железного Энди
27.02.2023, 06:10 7
Теннис
Неконтролируемое пике. Челси с Мудриком уступил Тоттенхэму в дерби
Неконтролируемое пике. Челси с Мудриком уступил Тоттенхэму в дерби
26.02.2023, 17:32 62
Футбол
Украина обыграла Нидерланды в заключительном матче отбора на Кубок мира
Украина обыграла Нидерланды в заключительном матче отбора на Кубок мира
26.02.2023, 19:35 7
Баскетбол
Шахтер хочет за Трубина 40 млн евро. В претендентах – Интер и Ливерпуль
Шахтер хочет за Трубина 40 млн евро. В претендентах – Интер и Ливерпуль
26.02.2023, 20:15 39
Футбол
Александр УСИК: «Готов к великой битве. Большой день приближается»
Александр УСИК: «Готов к великой битве. Большой день приближается»
28.02.2023, 10:00
Бокс
Черная дама Рима. Бывшая жена легенды Ромы приговорена к семи годам тюрьмы
Черная дама Рима. Бывшая жена легенды Ромы приговорена к семи годам тюрьмы
27.02.2023, 14:20 4
Футбол
Томми Фьюри побывал в нокдауне, но победил блогера Джейка Пола по очкам
Томми Фьюри побывал в нокдауне, но победил блогера Джейка Пола по очкам
27.02.2023, 01:23
Бокс
«Надругательство над флагом». В россии расследуют поступок игрока Львова
«Надругательство над флагом». В россии расследуют поступок игрока Львова
27.02.2023, 10:08 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности