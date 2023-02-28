У президента ПСЖ появились проблемы с законом

Президент и генеральный директор французского клуб «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи подозревается в участии в похищении человека. Сообщается, что парижские правоохранители уже начали судебное расследование.

Обвинения относятся к предполагаемому похищению и пыткам 42-летнего Тайеба бен Абдеррахмана. Он утверждает, что был похищен в Катаре в январе 2020 года. Оказавшись в неволе, бен Абдеррахман полгода подвергался пыткам, после чего был помещен под домашний арест.

Бен Абдеррахман заявил, что Катар он смог покинуть только осенью 2020 года. Произошло это после того, как он подписал документы о неразглашении информации о Нассере Аль-Хелаифи.

Источник сообщает, что Тайеб бен Абдеррахман располагает информацией, которая якобы имеет отношение к получению Катаром права на проведение чемпионата мира 2022 года и к передаче телевизионных прав на чемпионаты мира 2026 и 2030 годов компании BeIN Media, председателем которой является Аль-Хелаифи.

Ранее сообщалось, что звезда «ПСЖ» Ашраф Хакими обвиняется в изнасиловании.