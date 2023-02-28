ВИДЕО. Гасперини бросил бутерброд в фаната Милана

В воскресенье, 26 февраля «Аталанта» в 26-м туре Серии А на выезде проиграла «Милану» 0:2. Сегодня в сети появился забавный видеоролик с участием главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

Возвращаясь к домой после матча в Милане (Бергамо находится всего в 40 км от Милана, - прим.), Гасперини вступил в словесную перепалку с одним из фанатов «Милана». Нервы у коуча «Аталанты» не выдержали, и он бросил в визави бутерброд: